استاندار لرستان: خبرنگاران در جنگ رمضان بخشی از پازل مقاومت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار، با اشاره به نقش مردم، نیروهای مسلح و رسانهها در مقابله با جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی، اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری شهدا، رزمندگان، نیروهای مسلح و خانوادههای آنان است و در کنار این عوامل، نقش مردم و رسانهها نیز در عبور از شرایط دشوار اخیر قابل توجه است.
خبرنگاران؛ بخشی از پازل مقاومت
وی با اشاره به عملکرد رسانهها در شرایط اخیر افزود: خبرنگاران با اطلاعرسانی، روایت رویدادها، تقویت روحیه عمومی و تشویق مردم به حضور در صحنه، بخشی از پازل مقاومت بودند و مجموعه رسانهای استان در این زمینه عملکردی ارزشمند و قابل تحسین از خود نشان داد.
استاندار لرستان تصریح کرد: مردم ایران با تکیه بر ایمان، انسجام و اراده ملی در برابر تهدیدها ایستادگی کردند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود برای تضعیف و تجزیه کشور دست پیدا کنند.
شاهرخی با اشاره به حضور مردم لرستان در صحنههای مختلف طی ماههای اخیر بیان کرد: مردم استان نیز با بیش از ۱۶۰ شب حضور در خیابانها، نشان دادند که در شرایط حساس، پای دفاع از کشور و امنیت ملی ایستادهاند.
وی همچنین از نقش نیروهای نظامی و امنیتی لرستان در تحولات اخیر سخن گفت و افزود: لرستان در مقابله با عملیاتهای اخیر علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا اثرگذار بوده است و هدف قرار گرفتن تلآویو و پایگاههای آمریکا توسط فرزندان این استان، افتخاری تاریخی برای مردم لرستان به شمار میرود.
ضرورت تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش مردم
استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح اظهار داشت: در کنار پشتیبانی از نیروهای مسلح و تقویت انسجام ملی، باید همه ظرفیتهای موجود برای تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم به کار گرفته شود.
شاهرخی ادامه داد: در شرایط حساس، مدیریت بازار، تأمین نیازهای ضروری مردم و حفظ آرامش جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است و همه دستگاهها باید در این مسیر وظایف خود را با جدیت دنبال کنند.
لرستان یک «گنج به تمام معنا» است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای متعدد استان، لرستان را «یک گنج به تمام معنا» توصیف کرد و گفت: آب، زمینهای حاصلخیز، آثار تاریخی و طبیعی، معادن و مهمتر از همه سرمایه انسانی، ظرفیتهای ارزشمندی هستند که در اختیار این استان قرار دارند.
استاندار لرستان تأکید کرد: برای تبدیل این ظرفیتها به ثروت و توسعه پایدار، باید «گنجیابهای واقعی» را شناسایی و از ظرفیت افراد توانمند، متخصص و صاحب ایده برای به حرکت درآوردن ظرفیتهای استان استفاده کرد.
شاهرخی با انتقاد از تمرکز صرف بر رتبهبندیهای توسعهای افزود: مسئله اصلی لرستان، صرفاً جایگاه استان در جدول رتبهبندیها نیست؛ بلکه باید ظرفیتهای واقعی استان شناسایی و به پروژههای عملی، سرمایهگذاریهای مولد و ثروتآفرین تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: نباید انرژی و توان مدیریتی استان صرف بحثهای حاشیهای درباره رتبهها شود، بلکه باید با برنامهریزی دقیق، ظرفیتهای بالقوه لرستان را به فرصتهای واقعی اقتصادی و اشتغال تبدیل کرد.
اجرای پروژههای توسعهای در خرمآباد
استاندار لرستان با اشاره به تخلیه اطراف فلک الافلاک و برنامهریزی برای اجرای طرحهای پیرامون این مجموعه، این اقدام را نمونهای از مدیریت متفاوت و توسعهمحور دانست و گفت: پنج پروژه در اطراف محل سابق پادگان تعریف شده که اجرای آنها میتواند آثار قابل توجهی در کاهش ترافیک، توسعه گردشگری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در خرمآباد داشته باشد.
شاهرخی همچنین کمربندیهای غربی و شرقی خرمآباد و تعیین تکلیف پایههای پل محدوده باغ دختران را از دیگر طرحهای مؤثر در مسیر توسعه شهری عنوان کرد.
وی تصریح کرد: هدف از اجرای پروژههای عمرانی نباید صرفاً ساخت یک سازه یا اجرای یک پروژه فیزیکی باشد، بلکه باید آثار اقتصادی و اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار لرستان ادامه داد: پروژههای عمرانی زمانی میتوانند به توسعه واقعی منجر شوند که در کنار رفع مشکلات زیرساختی، زمینه خلق ثروت، ایجاد فرصتهای اقتصادی و افزایش ارزش املاک و داراییهای مردم را فراهم کنند.
رسانهها؛ همراه توسعه لرستان
شاهرخی در پایان با قدردانی از همراهی رسانهها با برنامههای توسعهای استان، گفت: رسانهها در معرفی ظرفیتهای لرستان، مطالبهگری، اطلاعرسانی اقدامات و ایجاد ارتباط میان مردم و مدیران نقش مهمی دارند.
وی افزود: بسیاری از طرحهایی که امروز در استان در حال اجراست، میتواند فرصتها و ثروتهای جدیدی برای لرستان ایجاد کند و جزئیات این اقدامات و برنامههای توسعهای نیز در آینده برای مردم و اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.
استاندار لرستان تأکید کرد: همراهی و نقشآفرینی رسانهها در مسیر توسعه استان، در کنار مطالبهگری و نقد منصفانه، میتواند به شفافیت بیشتر، افزایش امید اجتماعی و سرعت گرفتن روند اجرای برنامههای توسعهای کمک کند.
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