به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری گلستان با اشاره به برنامههای استان برای مدیریت شرایط نیمه دوم سال اظهار کرد: جلسات امنیت غذایی بهصورت هفتگی برگزار میشود و مسائل مهم حوزه تأمین کالا، نهاده، سوخت و تولید در این نشستها مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر سوخت واحدهای تولیدی افزود: در بازدیدهای انجامشده از واحدهای صنعتی، مرغداریها، گلخانهها و نانواییها، نگرانی جدی درباره تأمین سوخت اولیه وجود ندارد و بیشتر واحدها سوخت مورد نیاز چند روز خود را در اختیار دارند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: دغدغه اصلی در صورت تداوم قطعی برق یا گاز، موضوع جابهجایی و انتقال سوخت است که در همین راستا ضرورت استفاده از ظرفیتهای حملونقل جایگزین مورد تأکید قرار گرفته است.
کیانمهر درباره وضعیت بازار نیز گفت: در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای دامی کمبودی وجود ندارد و حتی موجودی انبارهای استان در شرایط مطلوبی قرار دارد و روند ورود کالا نیز ادامه دارد.
وی افزود: با هماهنگی انجامشده با گمرک، تخلیه نهادهها و کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته تا روند تأمین بازار بدون وقفه ادامه داشته باشد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان اظهار کرد: تولید مرغ در گلستان در شرایط مطلوبی قرار دارد و روزانه بیش از هزار تن مرغ در استان کشتار میشود که افزایش عرضه و کاهش قیمت را به دنبال داشته و موجب ایجاد فشار اقتصادی بر مرغداران شده است.
کیانمهر ادامه داد: برای حمایت از تولیدکنندگان، موضوع خرید حمایتی مرغ با وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی پیگیری و خرید با قیمت مصوب برقرار شده است. همچنین صادرات مرغ نیز در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده است تا ضمن حمایت از مرغداران، استمرار تولید در استان نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین با اشاره به نظارت بر بازار گفت: نگرانی از نظر تأمین کالا وجود ندارد، اما موضوع قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی باید با جدیت دنبال شود و در همین راستا حضور بازرسان و دستگاههای نظارتی در بازار تشدید شده است.
کیانمهر از اصناف و فعالان بازار خواست در شرایط فعلی با رعایت انصاف، در کنترل قیمتها و حفظ آرامش بازار همراهی کنند.
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