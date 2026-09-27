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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کیان‌مهر: کمبودی در کالاهای اساسی و نهاده‌های گلستان نداریم

کیان‌مهر: کمبودی در کالاهای اساسی و نهاده‌های گلستان نداریم

گرگان-معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و تأمین سوخت واحدهای تولیدی نیز برای روزهای ابتدایی قطعی انرژی پیش‌بینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری گلستان با اشاره به برنامه‌های استان برای مدیریت شرایط نیمه دوم سال اظهار کرد: جلسات امنیت غذایی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و مسائل مهم حوزه تأمین کالا، نهاده، سوخت و تولید در این نشست‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر سوخت واحدهای تولیدی افزود: در بازدیدهای انجام‌شده از واحدهای صنعتی، مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و نانوایی‌ها، نگرانی جدی درباره تأمین سوخت اولیه وجود ندارد و بیشتر واحدها سوخت مورد نیاز چند روز خود را در اختیار دارند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: دغدغه اصلی در صورت تداوم قطعی برق یا گاز، موضوع جابه‌جایی و انتقال سوخت است که در همین راستا ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل جایگزین مورد تأکید قرار گرفته است.

کیان‌مهر درباره وضعیت بازار نیز گفت: در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کمبودی وجود ندارد و حتی موجودی انبارهای استان در شرایط مطلوبی قرار دارد و روند ورود کالا نیز ادامه دارد.

وی افزود: با هماهنگی انجام‌شده با گمرک، تخلیه نهاده‌ها و کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته تا روند تأمین بازار بدون وقفه ادامه داشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان اظهار کرد: تولید مرغ در گلستان در شرایط مطلوبی قرار دارد و روزانه بیش از هزار تن مرغ در استان کشتار می‌شود که افزایش عرضه و کاهش قیمت را به دنبال داشته و موجب ایجاد فشار اقتصادی بر مرغداران شده است.

کیان‌مهر ادامه داد: برای حمایت از تولیدکنندگان، موضوع خرید حمایتی مرغ با وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی پیگیری و خرید با قیمت مصوب برقرار شده است. همچنین صادرات مرغ نیز در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است تا ضمن حمایت از مرغداران، استمرار تولید در استان نیز حفظ شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین با اشاره به نظارت بر بازار گفت: نگرانی از نظر تأمین کالا وجود ندارد، اما موضوع قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی باید با جدیت دنبال شود و در همین راستا حضور بازرسان و دستگاه‌های نظارتی در بازار تشدید شده است.

کیان‌مهر از اصناف و فعالان بازار خواست در شرایط فعلی با رعایت انصاف، در کنترل قیمت‌ها و حفظ آرامش بازار همراهی کنند.

کد مطلب 6960107

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