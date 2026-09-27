۷ عنوان کتاب طنز دفاع مقدس در انتشارات جمکران تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادبیات دفاع مقدس همیشه ابعاد گوناگونی از دوران حماسه و ایثار را به تصویر کشیده است، اما در این میان، روایت‌های طنز و شوخ‌طبعی‌های جبهه جایگاه ویژه‌ای در صمیمیت‌بخشی به تاریخ دفاع مقدس و برقراری ارتباط با نسل جدید دارند. انتشارات کتاب جمکران با درک همین نیاز و برای نمایش چهره‌ای پرنشاط، انسانی و واقعی از فضای جبهه‌ها، اقدام به تجدید چاپ این مجموعه آثار محبوب کرده است.

این عناوین که همگی از آثار مطرح و پرفروش حوزه طنز جنگ به شمار می‌روند، مجددا در دسترس خریداران قرار گرفته‌اند. در این میان، کتاب «مرغداری در میدان جنگ» نوشته سید سعید هاشمی به چاپ هفتم و کتاب «جنگ پرملات» نوشته فاطمه تقی‌زاده به چاپ ششم رسیده‌اند. همچنین دو کتاب «واحد مخاطرات» نوشته زهرا زارع و همکاران و «دیکتاتوری با اخلاق سگی» نوشته سید سعید هاشمی به چاپ چهارم دست یافتند. اثر «این تانک واس ماس» نوشته فاطمه جوادی نیز به نوبت چاپ سوم رسید و در نهایت، مجموعه طنز «علاف‌ها» نوشته اکبر صحرایی به همراه کتاب «کارخانه نمک» نوشته فاطمه تقی‌زاده نوبت چاپ دوم خود را تجربه کردند.

تدوین و تألیف این مجموعه آثار، ماحصل برگزاری جلسات متعدد خاطره‌گویی و مصاحبه‌های تفصیلی با رزمندگان لشکر۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) قم است؛ گفت‌وگوهایی که توانسته‌اند لحظات شیرین و شوخ‌طبعی‌ها حاکم بر سنگرها را با حفظ امانت و جذابیت روایی به ثبت برسانند.