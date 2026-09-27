به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفت: من به شما دانشجویان عزیزی که ممکن است تاریخ معاصر را کمتر دیده باشید یا خوانده باشید، بگویم که در بعد از انقلاب، ما به چشم دیدیم کسانی که با نظام حتی اختلاف نظر داشتند، مشکل داشتند، کتبی، قدمی، قلمی حرکت میکردند؛ اما وقتی میخواستند حالا وصیت بکنند، مینوشتند: ما را در پرچم جمهوری اسلامی ایران کفن کنید.
وی افزود: این را بروید بخوانید، ببینید چه کسانی گفتهاند؛ کسانی که اختلاف نظر عمیق سیاسی داشتند، ولی ایران را که کسی نمیخواهد به خاطر اختلافات از دست بدهد.
سیمایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه پرچم جمهوری اسلامی ایران گفت: پرچم نشانه چیست؟ نشانه وحدت و یکپارچگی سرزمینی ما، نشانه استقلال و نشانه حاکمیت ماست.
وی افزود: در جنگ اخیر، دشمن همه مدلهای مربوط به پرچم را هدف گرفته بود. آمریکا و اسرائیل به دنبال تغییر رژیم، تجزیه ایران و تقسیم کشور بودند و به همین دلیل، پرچم مقدس ایران اهمیت ویژهای دارد.
سیمایی صراف تصریح کرد: ما این پرچم را حفظ خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم کسی به این پرچم اهانت کند.
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