به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: گزارشی مبنی بر برخورد زنجیرهای ۵ دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کامیون به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر اعلام شد و تیمهای امداد و نجات جادهای به محل حادثه اعزام شدند.
فخاری اشرفی افزود: این حادثه در محدوده آباسک محور هراز و در پی برخورد خودروهای ساینا، تیبا، بسترن، بیامو،امویام و یک دستگاه کامیون رخ داد و نجاتگران پایگاههای امداد و نجات جادهای پلور، کهرود و گزنک شهرستان آمل به همراه ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که یک خانم باردار نیز در میان آنان بود.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: ۴ مصدوم توسط نجاتگران هلالاحمر و سایر مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به منطقه شنگلده منتقل و در ادامه، مصدومان با ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و بالگرد به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل اعزام شدند.
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