خبرگزاری مهر، گروه استانها: بامدادهای تلخ جادههای ساوه، در دو روز گذشته ۱۹ کشته و ۲۴ مصدوم برجا گذاشت؛ حوادثی که در کنار ضرورت بررسی بیاحتیاطی رانندگان، بار دیگر توجهها را به ایمنی مسیرها و نقاط حادثهخیز جلب کرده است. حفظ جان هموطنان، هم به رانندگی مسئولانه نیاز دارد و هم به ارتقای زیرساختهای جادهای؛ اقدامی که شتاببخشی به آن، مستلزم تأمین و تخصیص اعتبار ملی است.
تامین بودجه ملی جاده قدیم ساوه ـ همدان پیگیری میشود
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع سانحه رانندگی طی ۲روز اخیر در محورهای همدان ـ تهران و جاده قدیم ساوه ـ همدان، بر ضرورت رفع نقاط حادثهخیز و تأمین اعتبار برای بهسازی این محورها تأکید کرد.
حجت الاسلام محمد سبزی درباره وضعیت جاده قدیم ساوه ـ همدان اظهار کرد: این محور در گذشته از ردیف بودجه ملی برخوردار بود، اما در سالهای اخیر این ردیف بودجه حذف شده است، با وجود این، محور مذکور رها نشده و تلاش شده است از محل اعتبارات استانی برای زیرسازی و اصلاح آن استفاده شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس افزود: عملیات اصلاح و زیرسازی حدود ۱۵ کیلومتر از این محور آغاز شده است و با توجه به بالا بودن آمار تصادفات و میزان تردد در این مسیر، پیگیر هستیم ردیف بودجه ملی این محور مجدداً برقرار شود.
حجت الاسلام سبزی با اشاره به حادثه اخیر در جاده قدیم همدان ـ تهران و مصدومیت ۲۴ نفر و جانباختن ۱۱ تن از هموطنان در این محور گفت: متأسفانه در احداث این مسیر استانداردهای لازم رعایت نشده است و طی سالهای اخیر مدیر شرکت این محور دو مرتبه توسط دادستان احضار شده و تذکرات لازم برای رفع نقاط حادثهخیز نیز داده شده، اما به این موضوع توجه کافی نشده است و مسئولان مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی همچنین به موضوع دریافت عوارض الکترونیکی در برخی محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: پرداخت الکترونیکی عوارض موجب شده برخی افراد عوارض خود را پرداخت نکنند و بخش خصوصی نیز نسبت به این موضوع معترض است، چراکه اعلام میکند برای این مسیر هزینه کرده و عدم وصول کامل عوارض، توان مالی لازم برای انجام اقدامات اصلاحی و رفع نواقص محور را کاهش میدهد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس درباره محور ساوه ـ سلفچگان نیز اظهار کرد: برای تعریض این محور ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است و دریافت عوارض در این مسیر همچنان به صورت دستی انجام میشود.
آزادراه ساوه ـ تهران نیازمند تقویت تمهیدات ایمنی است
فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوه، با اشاره به قرار گرفتن این شهرستان در مسیر شاهراههای مواصلاتی کشور گفت: محورهای شمال به جنوب و غرب به شرق کشور از شهرستان ساوه عبور میکنند و طبیعی است که به دلیل حجم بالای تردد، هر ساله شاهد وقوع حوادث رانندگی در این منطقه باشیم، اما در ماههای اخیر شدت این حوادث افزایش یافته است.
سید مهدی حسینی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس که روز گذشته در محورهای مواصلاتی ساوه رخ داد، افزود: در تصادفات معمولاً سه عامل انسانی، جادهای و خودرو نقش دارند و در این حادثه، بر اساس بررسیهای اولیه، عامل انسانی پررنگتر به نظر میرسد.
فرماندار ساوه تصریح کرد: ایرادات و اشکالات محور موسوم به «اتوبان کربلا» باید هرچه سریعتر برطرف شود؛ از ترمیم آسفالت گرفته تا اصلاح و نصب تابلوهای هشداردهنده، تقویت دوربینها و سایر تجهیزات ایمنی. همچنین در بخشهایی که نیاز به گاردریل و جداکننده مسیر وجود دارد، باید این تجهیزات نصب و وضعیت ایمنی مسیر ارتقا پیدا کند.
حسینی با اشاره به وضعیت جاده قدیم ساوه ـ همدان بیان کرد: این محور یکی از مسیرهای بسیار حادثهخیز کشور است و با توجه به حجم بالای تردد، چارهای جز تبدیل آن به بزرگراه و دوبانده کردن مسیر وجود ندارد.
فرماندار ساوه با اشاره به روند اجرای پروژه دوباندهسازی جاده قدیم ساوه ـ همدان اظهار کرد: عملیات دوباندهسازی این مسیر مدتی است آغاز شده و در یک سال گذشته حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر اجرا و آسفالت شده، اما حدود ۳۵ کیلومتر از مسیر تا شهر غرقآباد باقی مانده است.
حسینی بیان کرد: امید است با کمک نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و استاندار مرکزی بتوانیم طی یکی دو سال آینده و تا پایان دولت چهاردهم، این پروژه را به سرانجام برسانیم و مسیر را ایمنسازی کنیم.
وی به احداث پل در تقاطع حادثهخیز مسیر اشاره کرد و ادامه داد: پلی که اخیراً در یکی از تقاطعهای این محور افتتاح شد، یکی از نقاط بسیار پرحادثه را برطرف کرد و خوشبختانه با احداث این پل، یکی از گلوگاههای حادثهخیز مسیر رفع شده است، اما خطرات و نقاط پرریسک در بخشهای دیگر مسیر همچنان وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار ساوه با اشاره به وضعیت آزادراه ساوه ـ تهران اظهار کرد: این آزادراه از آزادراههای خوب کشور محسوب میشود، اما به برخی تمهیدات و اقدامات ایمنی نیاز دارد که در حال رصد و پیگیری آن هستیم.
ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس بهصورت ویژه بررسی میشود
دادستان ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوه، با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری اسکانیا در محور همدان ـ ساوه اظهار کرد: این حادثه صبح امروز رخ داد و متأسفانه ۱۱ نفر شامل هشت مرد و سه زن جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر نیز مصدوم شدند.
سیدعماد صدوری ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانوادههای جانباختگان و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان این حادثه افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش سانحه، دستورات قضایی لازم به ضابطان صادر و پرونده قضایی در دادسرای ساوه تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوه ادامه داد: قاضی ویژه و بازپرس مربوطه برای بررسی علل و ابعاد حادثه و همچنین ترک فعلهای احتمالی تعیین شدهاند و رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه و خارج از نوبت انجام خواهد شد.
صدوری با اشاره به گزارش اولیه پلیس راه استان مرکزی درباره علت وقوع این حادثه گفت: بر اساس گزارش اولیه، عدم توجه به جلو و خوابآلودگی راننده از عوامل مؤثر در واژگونی اتوبوس اعلام شده است.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شده است این اتوبوس حامل ۳۵ مسافر بوده و از کرمانشاه به مقصد تهران در حرکت بوده است.
دادستان ساوه تصریح کرد: تمامی ابعاد حادثه از جمله سوابق و وضعیت سلامت راننده، شرایط فنی خودرو، ساعات کاری راننده و نحوه رعایت مقررات مربوط به حملونقل مسافر در دست بررسی قضایی قرار دارد و نتیجه تحقیقات پس از تکمیل اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: پرونده تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری خواهد شد و در صورت احراز مسئولیت، مطابق قانون با مقصران احتمالی برخورد میشود.
صدوری گفت: بارها بر ضرورت فراهمسازی زیرساختهای رفاهی، جایگاههای سوخت و محلهای مناسب برای استراحت رانندگان در محور ساوه تأکید شده است چرا که خستگی و خوابآلودگی نیز از عواملی است که میتواند خطر وقوع حوادث رانندگی را افزایش دهد.
دادستان ساوه اظهار کرد: لازم است دستگاههای متولی و شرکتهای حملونقل مسافر، موضوع ایمنی رانندگان و ناوگان را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا از تکرار حوادث تلخ و خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری شود.
آزادراه ساوه ـ همدان نیازمند ارتقای ایمنی است
رئیس پلیس راه استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ایمنی آزادراه ساوه ـ همدان اظهار کرد: این مسیر اگرچه به عنوان آزادراه مورد استفاده قرار میگیرد، اما به لحاظ ایمنی نیازمند ارتقا و اصلاح برخی زیرساختها است.
سرهنگ روحالله آشوری افزود: یکی از موارد مهم، نبود نیوجرسی و جداکننده مناسب در برخی نقاط مسیر است و لازم است مسیر رفت و برگشت در نقاط مختلف، متناسب با شرایط جاده، با جداکنندههای ایمن از یکدیگر تفکیک شود.
رئیس پلیس راه استان مرکزی ادامه داد: در بخشهایی که مسیر دارای پرتگاه یا اختلاف سطح است نیز باید شیب شیروانی مناسبی ایجاد شود تا در صورت خروج خودرو از مسیر، احتمال واژگونی کاهش پیدا کند.
آشوری با اشاره به وضعیت گاردریلهای موجود در این آزادراه گفت: برخی گاردها از استقامت و ایمنی کافی برخوردار نیستند و در صورت برخورد خودرو با آنها، ممکن است خودرو از مسیر خارج شده یا به لاین مقابل کشیده شود که این موضوع میتواند خطرات بیشتری برای سرنشینان و سایر کاربران جاده ایجاد کند.
وی همچنین به وضعیت خدمات رفاهی و بینراهی در این محور اشاره کرد و گفت: در بخشی از مسیر حدود ۱۳۰ کیلومتری که از محدوده ورود از استان همدان تا سمت تهران ادامه دارد، مجتمع بینراهی، خدماتی و جایگاه سوخت مناسب وجود ندارد و رانندگان و مسافران امکان مناسبی برای استراحت و دریافت خدمات ندارند.
رئیس پلیس راه استان مرکزی تصریح کرد: این مسائل روز گذشته در نشست بررسی میدانی با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از این موارد پیش از این نیز در شورای ترافیک و جلسات مرتبط با ایمنی و حمل و نقل مطرح و پیگیری شده بود.
آشوری افزود: در این نشست، برخی اقدامات کوتاهمدت میانمدت و بلند مدت نیز مصوب شد و پلیس راه موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای مسئول باید نسبت به رفع نواقص و ارتقای ایمنی محور اقدام کنند، گفت: دستگاههای ترافیکی، شرکتهای ساخت و نگهداری آزادراهها، راهداری و راه و شهرسازی در زمینه تأمین هزینه و اجرای اقدامات مورد نیاز برای ارتقای ایمنی جاده مسئولیت دارند.
رئیس پلیس راه استان مرکزی ادامه داد: با توجه به تصادفاتی که در نقاط حادثهخیز رخ میدهد، وظیفه پلیس شناسایی این نقاط و اطلاعرسانی به دستگاههای مسئول است تا نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.
آشوری تصریح کرد: در صورتی که نقطهای به عنوان نقطه حادثهخیز شناسایی و اعلام شود اما اقدامات لازم برای رفع آن انجام نشود، برابر قانون با قصور احتمالی برخورد خواهد شد.
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