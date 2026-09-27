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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

آثار راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» معرفی شدند

آثار راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» معرفی شدند

آثار راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست فیلم های راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» را بدون اولویت منتشر کرد.

اسامی آثار به شرح زیر است:

«نفس آخر»/ مهدی محمودی/ تهران

«سرخ بین »/ سیدهادی مهدوی/ تهران

«شکارچی»/ امیرحسین مهماندوست/ کرج

«ژیوان»/ مهسا امیری/ اصفهان

«پیغام‌گیر»/ داود صبوری/ تهران

«همه چیز درباره رفتن»/ صابر الله دادیان/ تهران

«ماه جان»/ مهتاب فرهادی/ شهرکرد

«نیان»/ حسین جمشیدی/ تهران

«دو خط موازی»/ ابوالفضل ساعی مهربانی/ تهران

«کاش خانه ات پنجره نداشت»/ محمدرضا خردمندان»/ تهران

«پاپابندری»/ بهمن رضایی/ تهران

«میناب منفی بیست»/ سید سجاد حسینی/ میناب

«آناتومی یک شب»/ امیرحسین مرزبان/ تهران

«پشت چراغ قرمز»/ مهدی باقری/ تهران

«غیرنظامی»/ مجتبی عمارلو و صدرا سیاح/ تهران

«خانه هنوز اینجاست»/ مهدی رشوند/ تهران

«باران»/ الهه مهرافروز/ کرمانشاه

«ماهی قرمز»/ تی یام یابنده/ تهران

همچنین آثار راه یافته از دومین پویش «وطن به روایت من» به شرح زیر و بدون اولویت است:

«در انتهای امواج» / حسین زحمتکش / رشت

«آیلین» / آرمین حجازی / مشگین‌شهر

«در میان دو نگاه» / فرزانه سلیمانیان / مشهد

«تا آسمان» / ابوالفضل ساعی مهربانی / تهران

«میان دو جهان» / حانیه خیری/ قم

«دا هیچی نیست» / امیرمحسن پورمحی آبادی/ کرمان

«روایت کیانا» / امیر اطهر سهیلی/ مشهد

«ساخت آمریکا»/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد

«پنجره» / امیر اطهر سهیلی/ مشهد

«ایل مرد» / محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز

«۰۹:۴۰ »/ پردیس عزیزی/ تهران

«نقطه صفر»/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده

«برای حلما»/ محمد زارع و رعنا واعظی / تبریز

«برج سفید»/ امیررضا دهقانی/ تهران

این آثار به صورت مجزا از دیگر بخش‌ها داوری و به اثر برگزیده جایزه «وطن به روایت من» اهدا می شود.

همچنین آثار راه‌یافته به این بخش، با محوریت موضوع جنگ و تبعات آن تولید شده‌اند و پرداخت آنها محدود به یک رویداد یا مقطع زمانی مشخص نیست؛ از این رو، «وطن به روایت من» طیفی از روایت‌ها و نگاه‌های فیلمسازان به مفهوم جنگ و تأثیرات آن را دربرمی‌گیرد و صرفاً به جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان سال اخیر در ایران اختصاص ندارد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6959987
ندا زنگینه

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