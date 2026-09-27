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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

توقیف پژو ۴۰۵ با بیش از ۸۱ کیلوگرم مواد مخدر در قم

توقیف پژو ۴۰۵ با بیش از ۸۱ کیلوگرم مواد مخدر در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش و ۱۰ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه پژو ۴۰۵ در عوارضی قم ـ کاشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری پیش از ظهر یکشنبه در گفتکو با خبرنگاران از شناسایی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و توقیف آن در عوارضی قم ـ کاشان خبر داد که در بازرسی از این خودرو بیش از ۸۱ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، این خودرو را شناسایی کردند و پس از توقف، آن را مورد بازرسی قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به نتیجه بازرسی از خودرو اظهار کرد: مأموران در جریان بررسی پژو ۴۰۵، ۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

نصیری افزود: راننده این خودرو نیز در جریان عملیات پلیس دستگیر شد و برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

وی با اشاره به ادامه روند برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده برای متهم، وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان تحویل داده شد.

کد مطلب 6960099

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