توقیف پژو ۴۰۵ با بیش از ۸۱ کیلوگرم مواد مخدر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری پیش از ظهر یکشنبه در گفتکو با خبرنگاران از شناسایی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و توقیف آن در عوارضی قم ـ کاشان خبر داد که در بازرسی از این خودرو بیش از ۸۱ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.



وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، این خودرو را شناسایی کردند و پس از توقف، آن را مورد بازرسی قرار دادند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به نتیجه بازرسی از خودرو اظهار کرد: مأموران در جریان بررسی پژو ۴۰۵، ۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند.



نصیری افزود: راننده این خودرو نیز در جریان عملیات پلیس دستگیر شد و برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.



وی با اشاره به ادامه روند برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده برای متهم، وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان تحویل داده شد.