به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ایفای رسالت بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر و با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت به زائران اربعین، درمانگاه جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از سوم مردادماه در منطقه تعلیب شهر کربلای معلی راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهرافزود: این مرکز درمانی به صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آماده ارائه خدمات است.

وی افزود: تیم درمانی اعزامی استان بوشهر متشکل از پزشک متخصص، پزشک عمومی، ماما، پرستار، کارشناس بهداشت محیط، روانشناس، تکنسین داروخانه، نجاتگران و نیروهای پشتیبانی هلال‌احمر است که با همدلی و روحیه جهادی، خدمات مورد نیاز زائران حسینی را در طول شبانه‌روز ارائه خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با بیان اینکه خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای خانواده هلال‌احمر است، تصریح کرد: همه ظرفیت‌های درمانی، امدادی و پشتیبانی این جمعیت برای ارائه خدمات مطلوب، سریع و ایمن به زائران بسیج شده است تا زائران با آرامش خاطر از خدمات درمانگاه بهره‌مند شوند.

ایزدپناه با قدردانی از تلاش اعضای تیم درمانی و امدادی اعزامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: حضور نیروهای متخصص و داوطلب هلال‌احمر در کربلای معلی، جلوه‌ای از روحیه ایثار، نوع‌دوستی و خدمت بی‌منت است و امیدواریم بتوانیم سهمی هرچند کوچک در خدمت به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) داشته باشیم.

وی تأکید کرد: درمانگاه جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر تا پایان مأموریت اربعین به صورت شبانه‌روزی در منطقه تعلیب شهر کربلا فعال خواهد بود و آماده ارائه خدمات درمانی، مراقبتی و امدادی به زائران حسینی است.