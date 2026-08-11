معزی: خدمت به زائران امام رضا(ع) نعمتی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حجتالاسلام عبدالحسین معزی، صبح سهشنبه در آیین اذن خدمت طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت امام رضا(ع)، خدمت به زائران آن حضرت را افتخاری بزرگ و عبادتی ارزشمند دانست.
وی با اشاره به جایگاه معنوی بارگاه منور رضوی اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت علی بن موسیالرضا(ع) شرف و عزتی الهی است و کسانی که توفیق خدمتگزاری به زائران را پیدا میکنند، از نعمتی بزرگ برخوردارند.
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه خدمت به مردم از آموزههای اصیل اسلام است، افزود: مکتب اسلام، مکتب خدمت است و مؤمنان باید بیمنت و خالصانه در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند. خدمت به بندگان خدا، بهویژه زائران امام رضا(ع)، از ارزشمندترین اعمال نزد پروردگار است.
معزی با اشاره به اجرای طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» گفت: نیروهای هلالاحمر با شور و اخلاص در مسیر خدمترسانی به زائران حضور یافتهاند و این اقدام جلوهای از فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و مردمداری در نظام اسلامی است.
وی با قدردانی از امدادگران، جوانان، داوطلبان و اعضای جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: هلالاحمر همواره در بحرانها، حوادث و شرایط سخت در کنار مردم بوده و با تقدیم صدها شهید، ایثارگران و نیروهای فداکار، کارنامهای درخشان در خدمترسانی به ملت ایران از خود بر جای گذاشته است.
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر بیان کرد: امروز نیز همه اقشار، از جمله طلاب و جوانان، در کنار امدادگران هلالاحمر برای خدمت به زائران بارگاه منور رضوی حضور دارند و این همدلی، سرمایه ارزشمند خدمت به مردم و ترویج فرهنگ نوعدوستی است.
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