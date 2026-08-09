احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، کاهش جزئی دما در حد یک تا دو درجه در سطح استان مورد انتظار است و حداکثر دماها در نواحی گرمسیری به حوالی ۴۸ درجه و در نواحی سردسیری به حوالی ۳۸ درجه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه از روز سه‌شنبه مجدداً افزایش نسبی دما رخ خواهد داد و وضعیت دمایی استان در نواحی گرمسیری مجدداً به حوالی ۵۰ درجه خواهد رسید، افزود: به طور خلاصه توده هوای گرم تا پایان هفته در سطح استان تداوم خواهد داشت و برای امروز و فردا نیز افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید در برخی نواحی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با تأکید بر اینکه با توجه به تداوم هوای گرم، شهروندان باید تمهیدات لازم را برای مقابله با گرما در نظر داشته باشند، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وزش باد شدید، کشاورزان و دامداران باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و دام‌های خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند و از هرگونه اقدام غیرضروری در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.