ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد باید فوراً آغاز شود

سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای طرح احداث بیمارستان مادر و کودک در شمال بجنورد، با این پروژه موافق بودم و پیگیری‌های مستمر برای آغاز عملیات اجرایی آن انجام داده‌ام.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرنه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه آغاز این پروژه دو تا سه سال به دلیل مباحث جانمایی به تأخیر افتاد اما با پیگیری شبانه‌روزی و رایزنی‌های فشرده در کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، موفق شدیم این طرح را در پیوست یک قانون بودجه ثبت کرده و ردیف اعتبار ملی آن را ایجاد کنیم.

وی گفت: نتیجه این تلاش‌ها، تثبیت اعتبار یک هزار میلیارد ریالی برای بیمارستان مادر و کودک در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بود، اما تاکنون حتی کمترین میزان از این اعتبار جذب نشده است.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمین پروژه مشخص و مطالعات نهایی به پایان رسیده، تصریح کرد: اکنون وقت بالا زدن آستین همت است.

وی خطاب به استاندار و مسئولان خراسان شمالی تأکید کرد: اگر زمین آماده است، تکلیف را روشن کنید و اگر مکان‌یابی تأیید شده، بسم‌الله؛ این پروژه نباید قربانی تعلل و بی‌تصمیمی شود؛ مردم چهار سال منتظر مانده‌اند و بیش از این نباید در حق آنان کوتاهی کرد.