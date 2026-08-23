به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم شامگاه یکشنبه در جلسه ساماندهی کشتارگاههای که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز است و نباید به هر قیمتی سلامت مردم به خطر بیفتد.
وی با اشاره به فعالیت سه کشتارگاه در شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین افزود: تا زمان راهاندازی کشتارگاه و پالایشگاه صنعتی، باید نواقص بهداشتی کشتارگاههای موجود برطرف و نسبت به اصلاح، تعمیر و ساماندهی آنها اقدام شود تا حداقلهای بهداشتی مورد نیاز تأمین شود.
علویمقدم تأکید کرد: آب مصرفی کشتارگاهها از نظر سختی و میزان نیترات باید به تأیید دانشگاه علوم پزشکی برسد و رعایت الزامات بهداشتی در همه مراحل فعالیت کشتارگاهها مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین بر آموزشهای لازم برای متصدیان کشتارگاهها تأکید کرد و گفت: مسائل زیستمحیطی کشتارگاهها، تأمین سوخت، انتقال کشتارگاهها به خارج از محدوده شهری و رفع سایر مشکلات زیرساختی باید با جدیت پیگیری شود.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با مراجع قضایی ذیربط برای جمعآوری و برخورد با موارد کشتار غیرمجاز در سطح شهر نیز انجام شود و با تبلیغ کشتار غیرمجاز در فضای مجازی برخورد لازم صورت گیرد.
علویمقدم در پایان بر ضرورت تبیین پیامدها و مجازاتهای مرتبط با کشتار غیرمجاز از طریق رسانههای استان تأکید کرد.
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