خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ مهدی عزتی یزدانی؛ گاهی یک پروژه فقط یک سازه و چند ردیف بودجه نیست؛ گاهی یک مطالبه عمومی است که با زندگی روزمره مردم گره میخورد. بیمارستان مادر و کودک بجنورد برای مردم خراسان شمالی چنین وضعیتی دارد؛ پروژهای که نام آن سالهاست در میان وعدههای حوزه سلامت استان شنیده میشود، اما هنوز بسیاری از خانوادهها منتظرند تا این وعده را در قالب یک مرکز درمانی فعال ببینند.
برای مادری که در دوران بارداری نیازمند مراقبت تخصصی است، برای خانوادهای که کودک بیمار دارد و برای والدینی که دغدغه درمان فرزندشان را دارند، وجود یک بیمارستان مجهز تنها یک طرح عمرانی نیست؛ بخشی از امنیت و آرامش خانواده است.
خراسان شمالی سالهاست با کمبود یک مرکز جامع و تخصصی برای مادران و کودکان روبهرو است؛ مرکزی که بتواند خدمات درمانی این حوزه را در سطحی استاندارد ارائه کند و بخشی از فشار موجود بر مراکز درمانی فعلی را کاهش دهد.
اما بیمارستان مادر و کودک بجنورد، با وجود ضرورت آن، هنوز در مسیر رسیدن به بهرهبرداری قرار دارد؛ پروژهای که اعتبار گرفته، چند بار درباره آن تصمیمگیری شده، دو بار کلنگ آن به زمین خورده، اما همچنان مردم منتظرند تا این طرح از روی کاغذ خارج شود.
یک نیاز حیاتی برای سلامت خراسان شمالی
ارائه خدمات تخصصی مادر و کودک از مهمترین شاخصهای توسعه نظام سلامت محسوب میشود. هرگونه کمبود در این حوزه، میتواند خانوادهها را با مشکلاتی جدی مواجه کند.
در خراسان شمالی، بیمارستانهای بنتالهدی و امام رضا(ع) بجنورد سالها بار درمان زنان و کودکان استان را بر دوش کشیدهاند، اما فرسودگی برخی زیرساختها، محدودیت فضا و نیاز به توسعه خدمات تخصصی، ضرورت احداث یک مرکز جدید را بیشتر کرده است.
بیمارستان مادر و کودک بجنورد قرار بود پاسخی به همین نیاز باشد؛ بیمارستانی که از ابتدا با هدف ایجاد یک مرکز تخصصی و آیندهنگر تعریف شد.
از تختهارکان تا جوادیه؛ روایت تغییر مسیر یک پروژه
یکی از مهمترین نقاط اختلاف درباره این پروژه، تغییر محل احداث آن است؛ تغییری که حالا به یکی از اصلیترین پرسشهای مردم و مسئولان تبدیل شده است.
در مرحله نخست، این پروژه در دوره مدیریت جواد شاهینفر به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در منطقه تختهارکان بجنورد و در مجاورت بیمارستان امام حسن(ع) کلنگزنی شد.
آن زمان، نزدیکی به مجموعههای درمانی موجود و امکان استفاده از ظرفیتهای منطقه، از جمله مواردی بود که برای انتخاب این محل مطرح شد و انتظار میرفت بیمارستان از همان نقطه وارد مرحله ساخت شود.
اما در ادامه مسیر پروژه تغییر کرد
در دوره مدیریت سید احمد هاشمی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، محل اجرای بیمارستان تغییر یافت و این بار منطقه جوادیه بجنورد به عنوان محل جدید احداث معرفی شد؛ جایی که با حضور وزیر بهداشت، کلنگ بیمارستان مادر و کودک بار دیگر بر زمین زده شد.
همین تغییر محل، پس از گذشت چند سال، پرسشهای جدی ایجاد کرد؛ اینکه تصمیم نخست بر چه مبنایی گرفته شده بود، چه مطالعاتی باعث تغییر مکان شد و هزینههای ناشی از این تغییر چه میزان بوده است.
۸۰ میلیارد تومان؛ هزینهای که درباره سرنوشت آن سؤال وجود دارد
یکی از موضوعات مطرح درباره تغییر محل احداث بیمارستان مادر و کودک بجنورد، هزینههایی است که در این مسیر انجام شده است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، حدود ۸۰ میلیارد تومان از منابع مرتبط با اجرای پروژه برای خرید زمین محل جدید احداث بیمارستان هزینه شده است؛ منابعی که قرار بود در مسیر اجرای یک پروژه درمانی حیاتی به کار گرفته شود.
اما اکنون یکی از گلایههای مطرحشده این است که این زمین و هزینه انجامشده، به جای اینکه مستقیماً به ساخت و پیشرفت بیمارستان مادر و کودک منجر شود، در مسیر دیگری قرار گرفته و موضوعاتی مانند احداث شهربازی در این محدوده مطرح شده است.
به بیان دیگر، پرسش مردم این است که آیا منابعی که با هدف ایجاد زیرساخت یک بیمارستان تخصصی هزینه شده، در نهایت به ساخت همان بیمارستان خواهد رسید یا خیر؟
این موضوع باعث شده مطالبه شفافیت درباره تصمیمهای گرفتهشده، هزینههای انجامشده و سرنوشت منابع اختصاصیافته به پروژه افزایش یابد.
مردم میپرسند در شرایطی که استان با کمبود زیرساختهای درمانی روبهرو است، چرا باید هزینههایی که برای یک پروژه سلامت در نظر گرفته شده، به نتیجهای غیر از توسعه خدمات درمانی منجر شود.
پاکمهر: تغییر تصمیمها هزینه سنگینی به مردم تحمیل کرده است؛
در همین زمینه، سیدمحمد پاکمهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند طولانی اجرای پروژه بیمارستان مادر و کودک خراسان شمالی، خواستار شفافسازی درباره دلایل تأخیر، وضعیت اعتبارات تخصیصیافته و تعیین تکلیف فوری پیمانکار این پروژه شده است.
پاکمهر با اشاره به ضرورت احداث بیمارستان مادر و کودک در مرکز استان اظهار کرد: این پروژه یکی از نیازهای اساسی حوزه سلامت خراسان شمالی است و قرار بود با هدف جبران کمبودهای درمانی، ارتقای خدمات تخصصی زنان و کودکان و جایگزینی مراکز فرسوده فعلی احداث شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: بیمارستانهای بنتالهدی و امام رضا(ع) بجنورد سالها محل ارائه خدمات درمانی به مردم بودهاند، اما به دلیل فرسودگی، مشکلات ایمنی و محدودیتهای زیرساختی، دیگر ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای مردم را ندارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: بیمارستان مادر و کودک یک نیاز اساسی برای استان است و باید با ظرفیت مناسب و بر اساس مطالعات دقیق ساخته شود.
اعتباراتی که اختصاص یافت اما مردم هنوز نتیجه را ندیدهاند؛
پاکمهر با اشاره به سابقه اعتباری پروژه گفت: بیمارستان مادر و کودک خراسان شمالی از سال ۱۴۰۰ در پیوست یک قانون بودجه دارای ردیف اعتباری شد و در سالهای مختلف برای آن منابعی پیشبینی شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه پیشبینی شده است.
پاکمهر ادامه داد: با وجود گذشت بیش از چهار سال از آغاز فرآیند این پروژه و اختصاص منابع، مردم همچنان شاهد پیشرفت عملیاتی متناسب با اهمیت این طرح نیستند.
وی تأکید کرد: باید مشخص شود اعتباراتی که برای این پروژه در نظر گرفته شده، در چه مرحلهای قرار دارد، چه میزان تخصیص یافته و چرا عملیات اجرایی با سرعت لازم آغاز نشده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان در مجلس هشدار داد: تأخیر در پروژههای عمرانی و درمانی، به دلیل افزایش هزینه ساخت و تجهیزات، در نهایت هزینه بیشتری را به مردم تحمیل میکند.
نگرانی از کاهش ظرفیت ۳۲۰ تختخوابی؛
پاکمهر همچنین درباره احتمال کاهش ظرفیت بیمارستان مادر و کودک هشدار داد.
وی گفت: این بیمارستان از ابتدا با هدف ایجاد یک مرکز ۳۲۰ تختخوابی تعریف شد و کاهش ظرفیت آن باید با پاسخ روشن همراه باشد.
وی افزود: اگر پروژهای با عنوان بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی آغاز شده اما در ادامه به ظرفیتهای پایینتر کاهش یابد، باید مشخص شود چه کسی پاسخگوی این تغییر خواهد بود.
پاکمهر بیان کرد: بیمارستان مادر و کودک فقط تعداد تخت نیست؛ بلکه باید شامل اورژانس، اتاق عمل، مراقبتهای ویژه، بخشهای تخصصی و تجهیزات مورد نیاز باشد.
اعتراض خود را نسبت به روند فعلی اجرای پروژه به وزارت بهداشت اعلام کردهام؛
پاکمهر با بیان اینکه این موضوع را از جایگاه نمایندگی مردم و عضویت در کمیسیون بهداشت مجلس پیگیری کرده است، اظهار کرد: اعتراض خود را نسبت به روند فعلی اجرای پروژه به وزارت بهداشت اعلام کردهام.
وی تأکید کرد: بیمارستان باید با ظرفیت مناسب، مکان ایمن و بر اساس مطالعات کارشناسی احداث شود.
پاکمهر گفت: در زمان حمایت از اجرای پروژه نیز تأکید کردم ظرفیت ۳۲۰ تختخوابی حفظ شود، محل احداث از نظر فنی و ایمنی تأیید شود و موضوع هزینههای مرتبط با زمین نیز به شکل اصولی تعیین تکلیف شود.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی باید هرچه سریعتر فرآیند انتخاب پیمانکار را نهایی کرده و عملیات اجرایی بیمارستان را آغاز کند.
رعایت شفافیت و انضباط مالی در دانشگاه علوم پزشکی ضروری است
کریم اسماعیلپور مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر بر لزوم رعایت کامل شفافیت مالی، انضباط در هزینهکرد و پایبندی به قوانین بودجهای تأکید کرد.
وی گفت: تخصیص و هزینهکرد اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای حوزه سلامت باید به گونهای مدیریت شود که علاوه بر پیشگیری از توقف پروژهها، کیفیت خدمات درمانی نیز ارتقاء یابد.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی ادامه داد: در این نشست آخرین وضعیت پروژههای نیمهتمام بخش بهداشت و درمان استان بررسی شد و تعیین تکلیف بیمارستان مادر و کودک بجنورد به عنوان یکی از مهمترین طرحهای درمانی در دستور کار قرار گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات آماده است در چارچوب مأموریتهای قانونی با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی برای اصلاح روندها و تسریع در تکمیل پروژههای ضروری درمانی همکاری نزدیک داشته باشد.
جانمایی به نگاه پدافندی؛
اعظم السادات افشین فر عضو شورای اسلامی شهر بجنورد درباره جانمایی زمین بیمارستان مادر وکودک می گوید: یکی از نیازهای اساسی مردم وجود مراکز درمانی پیشرفته وتوزیع عادلانه این مراکز در سطح شهر است و به دلیل مباحث پدافندی محدوده محله جوادیه و خیابان تختی در شمال شهر بجنورد گزینه مناسبی است اما برای پیگیری دریافت این زمین هم بشدت با پشت صحنه های سیاسی روبه رو بودیم که نباید مصالح مردم شهر فدای مسائل سیاسی شود.
وی ادامه می دهد: بجنورد در معرض حوادث وبلایای طبیعی است و چنان چه اتفاقی در جنوب شهر رخ دهد باید بیمارستان و مرکز درمانی در شمال شهر هم برای خدمت رسانی وجود داشته باشد تا حداقل بتواند بار درمانی شهر را در مواقع بسیار خاص به دوش بکشد.
او با تاکید بر این که اکنون از مراحل بسیار سخت جانمایی زمین عبور کردیم، ادامه می دهد: آقایان مسئول باید کارجهادی انجام دهند و به دنبال هرچه سریعتر شدن اجرای این پروژه باشندو مراحل ساخت را انجام دهند.
وی با بیان این که زمین در نظر گرفته شده ۴۳ هزار مترمربع است،تاکید میکند: مباحث زیادی پیرامون واگذاری زمین در محله برای احداث بیمارستان مطرح شد و امیدواریم حداقل برای کودکان وزنان خراسان شمالی بتوانیم کار ماندگاری انجام دهیم.
این عضو شورای شهر بجنورد از برآورد تعیین قیمت زمین می گوید و ادامه می دهد: ۸۱ میلیارد و هشتصد میلیون تومان برآورد قیمت زمین بیمارستان در محله جوادیه است که به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آن را اعلام کردیم.
وی دلیل انتخاب زمین بیمارستان را درمحله جوادیه بافت جوان جمعیت این محله عنوان و بیان میکند:این محله جوان ترین جمعیت بجنورد را داریم و جوانی جمعیت در محله های جوادیه و گلستان شهر از سایر نقاط شهر بیشتر است و طبق پدافند غیرعامل نباید تمام مراکز درمانی در یک قسمت شهر محدود شود.
افشینفر تاکید میکند:برخی از آقایان خواستار احداث بیمارستان در تخته ارکان بودندوادعا داشتند این موضوع که۲۰سال آینده اوضاع ان جان رونق می گیرد درحالی که اکنون حتی پزشکان هم برای رفت وآمد در مسیر تخته ارکان و بیمارستان امام حسن ع دچار مشکل هستند.
به دلیل فعال شدن گسل های اصلی در خراسان شمالی ،ضروری بود تا احداث بیمارستان در منطقه جوادیه از لحاظ مخاطرات طبیعی توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
جوان، رییس پژوهشکده زلزله شناسی در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می گوید:با توجه به زمین لرزه مهرماه سال گذشته و برآوردهای نقشه های زمین شناسی، گسل رباط قره بیل فعال شده است که ضروری است پروژه های مهمی همچون بیمارستان مادر وکودک بجنورد در نقطه ای احداث شود که گسل های اطراف آن بررسی شود.
وی ادامه می دهد:به طورکلی ضمن اینکه در تمام استان های کشور این هشدار را داده ایم که به دلیل در معرض مخاطرات طبیعی بودن کشور باید پروژه های مهمی همچون احداث بیمارستان ها، طبق آیین نامه های استاندارد و با استفاده از مصالح سبک ونوین مقاوم سازی شود.
رییس پژوهشکده زلزله شناسی تصریح می کند: چندین گزینه مدل سازی برای احداث بیمارستان ها می توانیم به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پیشنهاد کنیم.
جوان می گوید: شرکت های دانش بنیان باتجربه در کشور داریم که با مصالح نوین و نانو در مدت زمان کوتاهی بیمارستان های مقاومی را در برخی از استان ها احداث کردند که با توجه به فعال بودن گسل های منطقه خراسان شمالی توصیه می شود ازمدل های ساخت این شرکت ها استفاده شود.
وی با بیان این که از متولیان امر دعوت می کنیم برای بهینه سازی مراکز درمانی مخصوصا ابر پروژه درمانی خراسان شمالی با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله هماهنگی هایی انجام دهند، اظهار می کند: وظیفه ما هست که برای احداث کار ماندگار در کشور تلاشمان را انجام دهیم.
مطالبه مردم؛ پایان انتظار
مردم خراسان شمالی امروز بیش از هر چیز یک خواسته دارند؛ اینکه بیمارستان مادر و کودک از مرحله وعده عبور کند.
آنها نمیخواهند دوباره شاهد تغییر محل، تصمیم جدید یا وعده آغاز باشند. انتظار مردم این است که مسئولان یک مسیر مشخص را انتخاب کنند و تا پایان آن را ادامه دهند.
برای خانوادهها، این پروژه یک پرونده اداری نیست؛ موضوعی است که با سلامت مادران و کودکان ارتباط مستقیم دارد.
مردم بیمارستان میخواهند، نه خبر تازه
بیمارستان مادر و کودک بجنورد سالهاست به یکی از مهمترین مطالبات حوزه سلامت استان تبدیل شده است.
این پروژه نشان داده که فاصله میان یک تصمیم و اجرای واقعی آن میتواند طولانی باشد؛ اما این فاصله نباید به قیمت افزایش هزینهها و ادامه نگرانی مردم تمام شود.
امروز مهمترین نیاز این پروژه، تصمیمی پایدار و اجرایی است؛ تصمیمی که دوباره تغییر نکند و مسیر ساخت بیمارستان را مشخص کند.
مردم خراسان شمالی دیگر فقط نمیخواهند نام بیمارستان مادر و کودک را در خبرها بشنوند؛ آنها میخواهند روزی برسد که این بیمارستان فعال باشد، مادران خدمات تخصصی دریافت کنند، کودکان با امکانات مناسب درمان شوند و سالها انتظار برای یک زیرساخت حیاتی سلامت به پایان برسد.
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