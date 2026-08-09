فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از روند احداث آزادراه بیستون-کرمانشاه-حمیل-ایلام، اظهار داشت: با تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده، پیش‌بینی می‌شود این مسیر تا اربعین سال آینده به بهره‌برداری برسد و فعالیت کارگاه‌های اجرایی در این مسیر به خوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری، تا کیلومتر ۲۵ این مسیر، تمامی پل‌ها تکمیل خواهد شد، افزود: در حال حاضر ۵ سنگ‌شکن برای تولید مصالح در این مسیر مستقر شده‌اند و ۵ مرکز تولید مصالح نیز برای تسریع در روند اجرایی پروژه ایجاد شده است و خوشبختانه پشتیبانی مالی مناسبی از سوی سازمان مدیریت و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به تلاش سرمایه‌گذار و پیمانکاران فعال در این مسیر، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، این مسیر برای اربعین سال آینده حداقل یک لاین قابل بهره‌برداری باشد تا زائران عزیز و مردم استان ایلام بتوانند از این مسیر برای تردد استفاده کنند و این پروژه، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خواهد بود.