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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

اندیشمندان مسلمان از شهدای کودک میناب می‌گویند

اندیشمندان مسلمان از شهدای کودک میناب می‌گویند

نشست بین‌المللی ماهواره‌ای با عنوان «کودکان شهید؛ شکست هژمونی آمریکا و بیداری امت اسلامی» به زبان عربی و با حضور اندیشمندان مسلمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بین‌المللی ماهواره‌ای "کودکان شهید؛ شکست هژمونی آمریکا و بیداری امت اسلامی" روز دوشنبه (۲۵ خرداد) به همت مجمع جهانی قادمون برگزار خواهد شد.

در این نشست دکتر عبدالهادی آونگ؛ رئیس حزب اسلامی مالزی (pas) شیخ خالد الملاء؛ رئیس جمعیت علمای عراق مولانا محمد امین انصاری؛ رئیس اتحادیه علمای محاذ پاکستان مولانا عبدالرئوف توانا؛ دبیر شورای اخوت شمال افغانستان دکتر علی صارمی؛ معاون پژوهش مرکز بزرگ اسلامی کردستان مولوی ابراهیم باخدا؛ مدرس علوم دینی خانم آسیه حاجی میرزا علی؛ مدیر مدرسه دینی «ام الابرار» استان گلستان خانم بثینه علیق؛ فعال رسانه‌ای سخنرانی می‌کنند.

این نشست از شبکه الکوثر پخش می‌شود.

کد مطلب 6860046
سیده فاطمه سادات کیایی

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