شیراز پیشگام ساخت نخستین ایستگاه متروی زیر بستر رودخانه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین عباسی گفت: ایستگاه شهید چمران نخستین ایستگاه خط ۳ متروی شیراز است که به دلیل اجرای سازه در زیر بستر رودخانه، از ویژگی‌های فنی و مهندسی منحصربه‌فردی برخوردار است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که دستگاه حفاری مکانیزه تونل (TBM) بدون هیچ‌گونه توقف یا تأخیر از محدوده این ایستگاه عبور کند تا روند اجرای پروژه با حداکثر سرعت و کمترین وقفه ادامه یابد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه گفت: در حال حاضر تکمیل شمع‌های واقع در بستر رودخانه، آماده‌سازی برای اجرای دال بخش دوطبقه مستقر در بستر رودخانه و همچنین تکمیل استرات‌های ایستگاه بر اساس برنامه زمان‌بندی و با سرعت مناسب در حال انجام است.

باسی با تأکید بر رعایت کامل الزامات فنی و مهندسی در اجرای این پروژه تصریح کرد: احداث ایستگاه شهید چمران گامی مهم در توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی شیراز، افزایش دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری به شمار می‌رود.