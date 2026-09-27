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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

دیدار با خانواده شهدای یزد در هفته دفاع مقدس

دیدار با خانواده شهدای یزد در هفته دفاع مقدس

یزد- همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از کارمندان اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با خانواده‌های شهیدان علی زارع خورمیزی، دانش‌فر و خلیلی فراشاه دیدار و از آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، همزمان با هفته دفاع مقدس کارمندان تبلیغات اسلامی استان یزد با تعدادی از خانواده‌های شهدا دیدار و گفتگو کردند.

حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین، معاون فرهنگی این اداره کل، به همراه فرم طالعی، کارشناس فرهنگی امور بانوان، با حضور در منزل خانواده‌های شهدا با آنان دیدار کردند.

در این دیدارها، از صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های شهیدان علی زارع خورمیزی، دانش‌فر و خلیلی فراشاه دیدار و از آنان تجلیل و یاد و خاطره شهدای والامقام گرامی داشته شد.

کد مطلب 6960009

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