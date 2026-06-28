به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار سفرهای خارجی در ایران، با وجود نوسانات ارزی، تغییرات اقتصادی و محدودیتهای مقطعی صنعت هوانوردی، همچنان از بخشهای فعال صنعت گردشگری به شمار میرود. بخشی از تقاضای این بازار به سفرهای کاری، تحصیلی، درمانی، زیارتی و خانوادگی مربوط است؛ سفرهایی که بسیاری از مسافران، فرایند جستوجو، استعلام و خرید بلیط هواپیما خارجی را برای آنها بهصورت آنلاین انجام میدهند.
با گسترش خدمات دیجیتال، خرید بلیط هواپیما خارجی از مراجعه حضوری به آژانسها فاصله گرفته و به سمت سایتها و پلتفرمهای آنلاین حرکت کرده است. کاربران امروز پیش از نهایی کردن خرید، معمولا چند گزینه پروازی را از نظر قیمت نهایی، ایرلاین، ساعت حرکت، فرودگاه مبدا و مقصد، تعداد توقف، مدت زمان پرواز، میزان بار مجاز، قوانین استرداد و اعتبار سایت فروشنده بررسی میکنند. همین موضوع باعث شده رقابت میان سایتهای فروش بلیط هواپیما خارجی، علاوه بر قیمت، به کیفیت اطلاعات، سرعت جستوجو، شفافیت هزینهها و خدمات پس از خرید نیز وابسته باشد.
امروزه کاربران برای استعلام بلیط هواپیما خارجی، هم از سایتهای ایرانی فروش بلیط استفاده میکنند و هم از سایتهای خارجی مقایسه یا خرید پرواز. سایتهای ایرانی معمولا به دلیل پرداخت ریالی، پشتیبانی فارسی و پیگیری سادهتر، برای بسیاری از کاربران داخل ایران انتخاب عملیتری هستند. در مقابل، سایتهای خارجی میتوانند برای بررسی گستردهتر پروازهای بینالمللی، مقایسه ایرلاینها و مشاهده تقویم قیمتی کاربرد داشته باشند.
در این راهنما، معیارهای انتخاب سایت مناسب، روش استعلام قیمت، راهکارهای پیدا کردن بلیط هواپیما خارجی ارزان، سایتهای ایرانی و سایتهای خارجی خرید بلیط هواپیما بررسی میشود.
خرید بلیط هواپیما خارجی چطور انجام میشود؟
خرید بلیط هواپیما خارجی معمولا با جستوجوی مسیر، تاریخ سفر و تعداد مسافران شروع میشود. پس از وارد کردن مبدا و مقصد، سایت فروش بلیط یا موتور جستوجوی پرواز، گزینههای موجود را نمایش میدهد. این گزینهها ممکن است شامل پرواز مستقیم، پرواز توقفدار، بلیط رفتوبرگشت، بلیط یکطرفه یا پرواز چندمسیره باشند.
در مرحله انتخاب پرواز، توجه به جزئیاتی مانند نام ایرلاین، فرودگاه مبدا، فرودگاه مقصد، ساعت حرکت، ساعت رسیدن، تعداد توقف، مدت توقف، میزان بار مجاز، کلاس پروازی و قوانین بلیط اهمیت دارد. در پرواز خارجی، اشتباه در انتخاب فرودگاه یا بیتوجهی به توقف بین مسیر میتواند باعث افزایش هزینه، طولانی شدن سفر یا حتی نیاز به ویزای ترانزیت شود.
بعد از انتخاب پرواز، اطلاعات مسافر باید دقیقا مطابق پاسپورت وارد شود. نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، ملیت و شماره پاسپورت از اطلاعات مهمی هستند که در صدور بلیط هواپیما خارجی نقش دارند. پس از پرداخت، کد رزرو یا PNR، شماره بلیط و اطلاعات نهایی پرواز برای مسافر ارسال میشود.
استعلام بلیط هواپیما خارجی قبل از خرید
استعلام بلیط هواپیما خارجی یعنی پیش از پرداخت، چند گزینه پروازی از نظر قیمت، ایرلاین، ساعت حرکت، مدت زمان سفر، تعداد توقف، فرودگاه مبدا و مقصد، میزان بار مجاز و قوانین استرداد بررسی شود. در پرواز خارجی، اختلاف قیمت فقط به ایرلاین مربوط نیست؛ تاریخ سفر، نرخ ارز، ظرفیت باقیمانده، کلاس پروازی، مستقیم یا توقفدار بودن مسیر و حتی فرودگاه مقصد هم میتواند روی قیمت نهایی اثر بگذارد.
برای استعلام دقیقتر، بهتر است مسیر، تاریخ رفت، تاریخ برگشت، تعداد مسافران و نوع بلیط مشخص باشد. در صورتی که تاریخ سفر انعطافپذیر باشد، مقایسه چند روز قبل و بعد از تاریخ مورد نظر میتواند به پیدا کردن بلیط هواپیما خارجی ارزان کمک کند. در برخی مسیرها، پرواز وسط هفته یا پرواز با ساعت حرکت کمتقاضاتر، قیمت مناسبتری نسبت به روزهای شلوغ دارد.
هنگام استعلام، عدد اولیه قیمت تنها معیار تصمیمگیری نیست. گاهی بلیط ارزانتر، بار کمتری دارد یا قوانین استرداد آن سختگیرانهتر است. به همین دلیل، بررسی قیمت نهایی، مالیات، کارمزد صدور، بار مجاز، قوانین کنسلی و امکان تغییر تاریخ میتواند از هزینههای پیشبینینشده بعد از خرید جلوگیری کند.
قیمت بلیط هواپیما خارجی به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت بلیط هواپیما خارجی ثابت نیست و تحت تاثیر چند عامل تغییر میکند. مهمترین عوامل شامل مسیر پروازی، ایرلاین، تاریخ سفر، کلاس پروازی، میزان تقاضا، تعداد توقف، مدت توقف، قوانین استرداد، میزان بار مجاز و زمان باقیمانده تا پرواز است. برای مثال، پرواز مستقیم معمولا سریعتر و راحتتر است، اما در برخی مسیرها پرواز توقفدار میتواند گزینه اقتصادیتری باشد.
نرخ ارز نیز در قیمت بلیط هواپیما خارجی اثر دارد، زیرا بخشی از هزینه پروازهای بینالمللی بر اساس نرخهای ارزی، هزینههای فرودگاهی و ساختار قیمتگذاری ایرلاینها محاسبه میشود. علاوه بر آن، زمانهای پیک سفر مانند تعطیلات نوروز، تابستان، مناسبتهای مذهبی، نمایشگاههای بینالمللی یا رویدادهای شهری میتواند باعث افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت شود.
در زمان مقایسه قیمت، فرودگاه مقصد نیز اهمیت دارد. برای مثال، در مسیر استانبول ممکن است پروازها به فرودگاه استانبول یا فرودگاه صبیحه گوکچن انجام شوند. در بعضی موارد، قیمت یک فرودگاه پایینتر است، اما فاصله آن تا محل اقامت یا هزینه حملونقل شهری میتواند هزینه کلی سفر را تغییر دهد.
چطور بلیط هواپیما خارجی ارزان پیدا کنیم؟
برای پیدا کردن بلیط هواپیما خارجی ارزان، بررسی چند تاریخ مختلف اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از مسیرهای خارجی، پروازهای توقفدار، پروازهای وسط هفته یا پروازهایی با ساعت حرکت کمتقاضاتر میتوانند قیمت مناسبتری داشته باشند.
مقایسه چند ایرلاین نیز از معیارهای مهم در انتخاب بلیط است. گاهی اختلاف قیمت بین ایرلاینهای مختلف برای یک مسیر مشخص قابل توجه است. با این حال، ارزانترین بلیط همیشه بهترین انتخاب نیست. اگر مدت توقف طولانی باشد، بار مجاز کم باشد، امکان تغییر تاریخ وجود نداشته باشد یا قوانین استرداد سختگیرانه باشد، ممکن است در نهایت هزینه بیشتری به مسافر تحمیل شود.
در کنار قیمت، بررسی شرایط بلیط اهمیت دارد. میزان بار، نوع کلاس پروازی، توقفهای مسیر، فرودگاه مقصد، امکان استرداد و پشتیبانی بعد از خرید، از عواملی هستند که باید همراه با قیمت بررسی شوند. در نتیجه، بلیط هواپیما خارجی ارزان زمانی انتخاب مناسبی محسوب میشود که علاوه بر قیمت پایینتر، از نظر شرایط سفر نیز با نیاز مسافر هماهنگ باشد.
بررسی خدمات پلتفرمهای فروش بلیط هواپیما خارجی در ایران
در بازار آنلاین گردشگری ایران، پلتفرمهای مختلفی خدمات مرتبط با رزرو پروازهای خارجی ارائه میکنند. تفاوت این سامانهها بیشتر در حوزههایی مانند گستردگی خدمات، تعداد گزینههای پروازی، امکانات جستوجو، پشتیبانی و خدمات پس از خرید دیده میشود. در ادامه، برخی از شناختهشدهترین پلتفرمهای فعال در این حوزه و ویژگیهای اصلی آنها بررسی شده است.
علیبابا؛ ارائه مجموعهای از خدمات سفر در یک پلتفرم
علیبابا از شناختهشدهترین برندهای گردشگری آنلاین در ایران است که فعالیت خود را در حوزه فروش خدمات سفر توسعه داده است. این مجموعه علاوه بر بلیط هواپیما، خدماتی مانند رزرو هتل، تور و سایر خدمات مرتبط با سفر را نیز ارائه میکند.
از ویژگیهای این پلتفرم، ارائه خدمات مختلف در یک فضای یکپارچه است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از کاربران برای مدیریت چند بخش از سفر خود، از یک سامانه واحد استفاده کنند.
یوتراوز؛ تمرکز بر سادهسازی فرایند رزرو سفر
یوتراوز از پلتفرمهای فعال فروش آنلاین خدمات سفر است و امکان جستوجو و خرید پرواز خارجی را در کنار سایر خدمات سفر فراهم میکند. برای کاربرانی که پرداخت ریالی، پشتیبانی فارسی و مسیر خرید سادهتر برایشان اهمیت دارد، استفاده از یک پلتفرم ایرانی میتواند فرایند خرید بلیط هواپیما خارجی را قابل پیگیریتر کند.
در خرید بلیط هواپیما خارجی از یوتراوز، کاربر میتواند مسیر، تاریخ، تعداد مسافران و گزینههای پروازی را بررسی کند و بعد از مقایسه قیمت و شرایط، خرید خود را نهایی کند. در مسیرهایی مانند تهران استانبول، تهران دبی، تهران نجف، تهران دوحه، تهران مسقط، مشهد استانبول و شیراز استانبول، بررسی موجودی و قیمت در چند تاریخ مختلف میتواند به انتخاب دقیقتر کمک کند.
یوتراوز در سالهای اخیر، دامنه خدمات پرواز خارجی خود را توسعه داده و تلاش کرده با تمرکز بر سادهسازی مسیر خرید، دسترسی کاربران به گزینههای مختلف پروازی را راحتتر کند. ارائه خدمات رزرو آنلاین، امکان پیگیری خرید و پشتیبانی فارسی از جمله بخشهایی است که در تجربه کاربری این سامانه مورد توجه قرار گرفته است.
فلایتیو؛ تمرکز ویژه بر پروازهای بینالمللی
فلایتیو از پلتفرمهایی است که بیشتر با حوزه پروازهای خارجی شناخته میشود. این مجموعه با تمرکز بر مسیرهای بینالمللی تلاش کرده گزینههای متنوعی را در اختیار مسافران قرار دهد.
تنوع مسیرهای پروازی، امکان بررسی گزینههای مختلف و تمرکز بر سفرهای خارجی از جمله ویژگیهایی است که باعث شده این پلتفرم در میان بخشی از کاربران سفرهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
فلای تودی؛ دسترسی به گزینههای متنوع پرواز خارجی
فلای تودی از دیگر مجموعههای فعال در حوزه فروش بلیط هواپیما خارجی است. این پلتفرم با تمرکز بر ارائه گزینههای مختلف پروازی، تلاش کرده امکان مقایسه مسیرها و انتخاب گزینه مناسبتر را فراهم کند.
پوشش مسیرهای بینالمللی و ارائه خدمات مرتبط با سفر از جمله بخشهایی است که در فعالیت این مجموعه دیده میشود. برای کاربرانی که میخواهند چند گزینه پروازی را در یک مسیر بررسی کنند، چنین سامانههایی میتوانند در مرحله مقایسه و تصمیمگیری کاربرد داشته باشند.
سفرمارکت؛ مقایسه گزینههای مختلف خرید
سفرمارکت برخلاف برخی پلتفرمهای فروش مستقیم، به عنوان موتور جستوجو و مقایسه خدمات سفر فعالیت میکند. این سامانه با جمعآوری اطلاعات از فروشندگان مختلف، امکان مقایسه گزینههای موجود را برای کاربران فراهم میکند.
این مدل فعالیت باعث شده سفرمارکت بیشتر برای کاربرانی کاربرد داشته باشد که پیش از خرید، تمایل دارند قیمتها و پیشنهادهای چند مجموعه را بررسی کنند. در چنین مدلی، کاربر پس از مقایسه، برای خرید نهایی به فروشنده یا ارائهدهنده خدمات منتقل میشود.
قاصدک ۲۴؛ ارائه خدمات متنوع سفر
قاصدک ۲۴ مجموعهای باسابقه در حوزه فروش آنلاین خدمات سفر است که خدماتی مانند رزرو پرواز، هتل و سایر بخشهای سفر را ارائه میکند.
تمرکز این مجموعه بر ارائه خدمات متنوع سفر باعث شده بخشی از کاربران برای برنامهریزی سفرهای خود از این پلتفرم استفاده کنند. در بازار رقابتی فروش بلیط هواپیما خارجی، چنین سامانههایی معمولا تلاش میکنند ترکیبی از خدمات رزرو، پشتیبانی و دسترسی به گزینههای مختلف سفر را ارائه دهند.
اسنپتریپ؛ استفاده از ظرفیت یک اکوسیستم گسترده
اسنپتریپ از مجموعههای فعال در حوزه گردشگری آنلاین است که بخشی از خدمات خود را در قالب اکوسیستم اسنپ ارائه میکند.
دسترسی آسان برای کاربران این مجموعه و ارتباط آن با سایر خدمات دیجیتال، از ویژگیهایی است که در توسعه این پلتفرم نقش داشته است. این مدل فعالیت میتواند برای کاربرانی که پیش از این از سایر خدمات دیجیتال یک اکوسیستم استفاده میکنند، مسیر دسترسی به خدمات سفر را کوتاهتر کند.
الیگشت؛ ترکیب تجربه آژانس سنتی با خدمات آنلاین
الیگشت از جمله برندهای قدیمیتر حوزه گردشگری ایران است که در سالهای اخیر خدمات آنلاین خود را توسعه داده است.
این مجموعه علاوه بر فروش بلیط، در حوزههایی مانند تور و خدمات سفر نیز فعالیت دارد و بخشی از کاربران آن را برای برنامهریزی سفرهای ترکیبی انتخاب میکنند. ترکیب تجربه آژانسی و خدمات آنلاین، از ویژگیهایی است که الیگشت را در میان بازیگران قدیمیتر این بازار قرار میدهد.
سایت های خارجی خرید بلیط هواپیما
در کنار سایتهای ایرانی، بعضی کاربران برای مقایسه قیمت یا بررسی گزینههای بیشتر از سایت های خارجی خرید بلیط هواپیما هم استفاده میکنند. البته خرید مستقیم از این سایتها معمولا به کارت اعتباری بینالمللی، پرداخت ارزی، حساب خارجی یا روشهای پرداخت جهانی نیاز دارد. به همین دلیل، برای بسیاری از کاربران داخل ایران، این سایتها بیشتر برای مقایسه قیمت، بررسی مسیرها و شناخت ایرلاینها کاربرد دارند و خرید نهایی از سایتهای ایرانی سادهتر است.
Expedia
Expedia یکی از سایتهای شناختهشده بینالمللی برای رزرو پرواز، هتل، خودرو و پکیج سفر است. این سایت برای کاربرانی کاربرد دارد که میخواهند پرواز و اقامت را همزمان بررسی کنند یا برای سفرهای خارجی، چند خدمت سفر را در یک پلتفرم ببینند.
Trip.com
Trip.com از پلتفرمهای بزرگ بینالمللی سفر است و امکان جستوجو و رزرو پرواز، هتل، قطار و خدمات سفر را در کشورهای مختلف ارائه میدهد. این سایت برای مقایسه مسیرهای بینالمللی و بررسی گزینههای پروازی متنوع کاربرد دارد.
Skyscanner
Skyscanner بیشتر یک موتور جستوجو و مقایسه پرواز است تا فروشنده مستقیم. کاربر مسیر و تاریخ را وارد میکند، قیمتها را بین ایرلاینها و آژانسهای مختلف میبیند و سپس برای خرید به سایت فروشنده منتقل میشود. بنابراین قبل از پرداخت، بررسی جزئیات نهایی در سایت فروشنده ضروری است.
Google Flights
Google Flights ابزاری برای مقایسه قیمت پرواز خارجی، بررسی تقویم قیمتی، مشاهده نمودار قیمت و فعال کردن هشدار تغییر قیمت است. این سرویس معمولا فروشنده مستقیم نیست و کاربر را برای خرید به ایرلاین یا آژانس آنلاین منتقل میکند.
Kiwi.com
Kiwi.com از سایتهای بینالمللی جستوجو و خرید پرواز است و روی پیدا کردن مسیرهای ارزان، پروازهای ترکیبی و مسیرهای چندشهری تمرکز دارد. هنگام استفاده از پروازهای ترکیبی، توجه به زمان توقف، قوانین بار و ریسک از دست دادن پرواز بعدی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
eDreams
eDreams یک آژانس آنلاین بینالمللی است که خدماتی مانند خرید پرواز، رزرو هتل و پکیج سفر ارائه میدهد. این سایت برای بررسی گزینههای مختلف پروازی و ترکیب پرواز با هتل کاربرد دارد.
KAYAK
KAYAK بیشتر نقش موتور جستوجو و مقایسه دارد. این سایت قیمت پرواز را در سایتهای مختلف بررسی میکند و به کاربر کمک میکند گزینه مناسبتری پیدا کند. خرید نهایی ممکن است از طریق ایرلاین، آژانس آنلاین یا فروشنده طرف قرارداد انجام شود.
Momondo
Momondo نیز برای مقایسه قیمت پرواز کاربرد دارد و قیمتها را از میان ایرلاینها و سایتهای سفر بررسی میکند. این سایت برای پیدا کردن گزینههای ارزان، فیلتر کردن نتایج و بررسی مسیرهای جایگزین مورد استفاده قرار میگیرد.
آموزش خرید بلیط هواپیما خارجی از سایت های خارجی
برای خرید بلیط هواپیما از سایتهای خارجی، ابتدا باید مسیر، تاریخ سفر، تعداد مسافران و نوع بلیط مشخص شود. سپس در سایت مورد نظر، مبدا و مقصد وارد میشود و نتایج بر اساس قیمت، ساعت پرواز، ایرلاین، تعداد توقف، مدت زمان سفر و فرودگاه مقصد قابل مقایسه است.
در مرحله بعد، قوانین بلیط باید با دقت بررسی شود. میزان بار مجاز، امکان استرداد، جریمه تغییر تاریخ، شرایط No-show، مدت توقف و نیاز احتمالی به ویزای ترانزیت از مواردی هستند که قبل از پرداخت باید مورد توجه قرار گیرند. در پروازهای توقفدار، بررسی شرایط کشور محل توقف اهمیت بیشتری دارد، زیرا در برخی مسیرها ممکن است مسافر به ویزای ترانزیت نیاز داشته باشد.
بعد از انتخاب پرواز، اطلاعات مسافر باید دقیقا مطابق پاسپورت وارد شود. نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، ملیت و شماره پاسپورت باید بدون اشتباه ثبت شوند. هرگونه مغایرت بین اطلاعات بلیط و پاسپورت میتواند در زمان صدور، آنلاین چکاین یا پذیرش در فرودگاه مشکل ایجاد کند.
در مرحله پرداخت، بیشتر سایتهای خارجی به کارت اعتباری بینالمللی، حساب ارزی یا روشهای پرداخت جهانی نیاز دارند. بعد از پرداخت، باید ایمیل تایید رزرو، شماره بلیط، کد رزرو یا PNR و اطلاعات پرواز دریافت شود. در صورتی که ایمیل تایید یا شماره بلیط صادر نشود، بهتر است پیش از خرید مجدد، وضعیت پرداخت و رزرو از بخش پشتیبانی سایت بررسی شود.
خرید بلیط هواپیما خارجی از سایت ایرانی بهتر است یا سایت خارجی؟
انتخاب بین سایت ایرانی و سایت خارجی به شرایط مسافر بستگی دارد. سایتهای خارجی برای مقایسه گسترده پروازها، بررسی ایرلاینهای مختلف، مشاهده تقویم قیمتی و رصد تغییر قیمت مفید هستند. اما خرید مستقیم از آنها معمولا به پرداخت ارزی، کارت بینالمللی، پشتیبانی انگلیسیزبان و پیگیری از خارج ایران نیاز دارد.
در مقابل، سایتهای ایرانی برای کاربرانی که پرداخت ریالی، پشتیبانی فارسی، مسیر خرید سادهتر و پیگیری راحتتری میخواهند، انتخاب عملیتری هستند. برای کاربران داخل ایران که کارت اعتباری بینالمللی ندارند، مقایسه قیمت و گزینهها در سایتهای مختلف و خرید نهایی از پلتفرمی که امکان پرداخت، صدور و پشتیبانی مناسبتری فراهم میکند، رویکرد کمریسکتری است.
معیارهای مهم برای مقایسه پلتفرمهای فروش بلیط هواپیما خارجی
انتخاب یک پلتفرم مناسب تنها به قیمت بلیط محدود نمیشود و عوامل مختلفی در این تصمیم نقش دارند. در خرید پرواز خارجی، اهمیت این معیارها بیشتر است، زیرا تغییر برنامه سفر، لغو پرواز، نیاز به اصلاح اطلاعات یا پیگیریهای بعد از خرید میتواند هزینه و زمان بیشتری برای مسافر ایجاد کند.
تنوع مسیرها و ایرلاینها
از معیارهای مهم، تعداد گزینههای موجود برای هر مسیر پروازی است. دسترسی به ایرلاینهای مختلف و امکان بررسی مسیرهای جایگزین میتواند انتخابهای بیشتری در اختیار مسافر قرار دهد. این موضوع بهویژه در مسیرهایی که پرواز مستقیم محدود است یا پروازها با توقف انجام میشوند، اهمیت بیشتری دارد.
شفافیت قیمت
نمایش واضح هزینه نهایی، جزئیات مربوط به بلیط و شرایط خرید از جمله مواردی است که در تجربه کاربر تاثیر دارد. بسیاری از کاربران هنگام انتخاب یک سامانه، به شفافیت فرایند پرداخت، مشخص بودن مالیات و کارمزد، نمایش قوانین استرداد و نبود هزینههای غیرمنتظره در مرحله نهایی خرید توجه میکنند.
کیفیت پشتیبانی
در سفرهای خارجی، تغییر برنامه، لغو پرواز یا نیاز به پیگیریهای بعد از خرید اهمیت بیشتری پیدا میکند. به همین دلیل، کیفیت پشتیبانی یکی از معیارهای مهم ارزیابی پلتفرمها محسوب میشود. دسترسی به پشتیبانی فارسی، امکان پیگیری وضعیت رزرو و دریافت راهنمایی درباره تغییرات احتمالی، برای بسیاری از کاربران داخل ایران اهمیت دارد.
تجربه کاربری و سرعت خدمات
سادگی جستوجو، دسترسی سریع به اطلاعات پرواز و کوتاه بودن مسیر خرید از دیگر عواملی است که در انتخاب کاربران تاثیر دارد. پلتفرمهایی که اطلاعات پرواز، قوانین بلیط و گزینههای مقایسه را واضحتر نمایش میدهند، میتوانند فرایند تصمیمگیری را برای کاربر سادهتر کنند.
جدول مقایسه برخی پلتفرمهای فروش بلیط هواپیما خارجی
جمعبندی
برای خرید بلیط هواپیما خارجی، بهتر است ابتدا استعلام قیمت انجام شود، چند پرواز خارجی با هم مقایسه شوند و تصمیمگیری فقط بر اساس ارزانترین قیمت انجام نشود. قیمت بلیط هواپیما خارجی به مسیر، ایرلاین، تاریخ سفر، تعداد توقف، کلاس پروازی، بار مجاز، قوانین استرداد و نرخ ارز وابسته است. بنابراین انتخاب سایت مناسب، بررسی جزئیات بلیط و توجه به شرایط پس از خرید اهمیت زیادی دارد.
سایتهای خارجی مانند Expedia، Trip.com، Skyscanner، Google Flights، Kiwi.com، eDreams، KAYAK و Momondo برای مقایسه، جستوجو و در بعضی موارد خرید پرواز خارجی کاربرد دارند؛ اما برای کاربران داخل ایران، محدودیت پرداخت ارزی و پیگیری خارجی میتواند چالشساز باشد. در مقابل، سایتهای ایرانی خرید بلیط هواپیما خارجی، به دلیل پرداخت ریالی، پشتیبانی فارسی و مسیر خرید سادهتر، برای بسیاری از مسافران گزینه عملیتری هستند.
بازار فروش آنلاین بلیط هواپیما خارجی در ایران طی سالهای گذشته شاهد حضور پلتفرمهای مختلفی بوده است که هر کدام با مدل فعالیت و امکانات متفاوت، بخشی از نیاز مسافران را پوشش میدهند. بررسی این بازار نشان میدهد عواملی مانند تنوع پروازها، شفافیت قیمت، کیفیت پشتیبانی و سهولت استفاده، از مهمترین معیارهایی هستند که کاربران هنگام انتخاب یک سامانه به آن توجه میکنند.
در نهایت، بهترین سایت خرید بلیط هواپیما خارجی برای هر مسافر، سایتی است که علاوه بر قیمت مناسب، اطلاعات شفاف، گزینههای متنوع پروازی، امکان پیگیری، پشتیبانی قابل دسترس و تجربه خرید مطمئنتری در اختیار او قرار دهد. انتخاب نهایی به نوع سفر، مقصد، اولویتهای مسافر و خدمات مورد نیاز بستگی دارد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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