جلیل کوهپایه‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی در سال گذشته، اظهار داشت: در این شرایط همه تلاش ما بر این بود که برنامه‌های تقویم ورزشی را به‌خوبی اجرا کنیم که اصلی‌ترین آنها آماده‌سازی تیم‌ها برای مسابقات پاراآسیایی ناگویا بود که هر چهار سال در آسیا برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط جنگی کشور، کار آماده‌سازی تیم‌ها سخت‌تر از گذشته شده است، افزود: از ۸ فروردین سال جاری اردوهای مورد نظر را در استان‌های امن مانند خراسان رضوی، مازندران و زنجان در هشت رشته پارالمپیکی آغاز کردیم.

کوهپایه‌زاده با یادآوری اینکه حدود ۷۰ روز به برگزاری این رقابت‌ها باقی مانده است، تصریح کرد: همچنین از سال گذشته کار استعدادیابی را به صورت ترکیبی الکترونیکی و فیزیکی در هشت منطقه کشور شروع کردیم و اسامی دو هزار نفر به عنوان استعداد اولیه ثبت شد.

به گفته وی، حدود هزار نفر هم به صورت حضوری استعدادیابی شدند و برای آنها کلاس‌هایی برگزار شد و از بین آنها ۲۰۰ نفر به عنوان استعدادهای برتر انتخاب شدند.

رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان ادامه داد: امسال این ۲۰۰ نفر را به هیئت‌های استان‌ها معرفی کردیم تا برای آنها دوره‌های آموزشی برگزار شود و همچنین برای مربیان آنها نیز دوره‌های آموزشی برگزار کردیم.

کوهپایه‌زاده گفت: امسال هم طرح استعدادیابی در استان‌های سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان و کردستان به نمایندگی از مناطق هشت‌گانه اجرا می‌شود.

استعدادیابی در خراسان جنوبی

وی درباره اجرای این طرح در خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی سال گذشته در استعدادیابی خراسان رضوی شرکت کرد، اما اگر تعداد افراد استان به حد نصاب بالای ۱۴۰ نفر برسد، استعدادیابی ویژه برای آنها برگزار خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده در بحث آموزش در این فدراسیون گفت: آموزش یکی از ارکان اصلی پیشرفت است و در این راستا به کمک مرکز سنجش، ارزیابی و عملکرد، دوره‌های آموزشی درجه یک تا سه، کلاس‌بندی و دوره‌های توانمندی برای معلمان ورزش آموزش و پرورش و مددکاران بهزیستی با هدف استفاده از توانمندی‌های آنها در مراکز روزانه و شبانه و با هدف افزایش تحرک دانش‌آموزان و توانیابان برگزار کرده‌ایم.

جهش ۱۱ پله‌ای

کوهپایه‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه امسال تعامل بیشتری با سازمان بهزیستی کشور با هدف ایجاد انگیزه در جامعه حسی و حرکتی برقرار کرده‌ایم، افزود: هرچند وضعیت خراسان جنوبی با توجه به جهش ۱۱ پله‌ای که در سال ۱۴۰۴ داشته، خوب است، اما باید به رونق ورزش جانبازان و توانیابان در این استان کمک بیشتری کنیم تا جایگاه فعلی آن ارتقا یابد.

وی با تأکید بر اینکه باید مشارکت شهرستان‌ها در تیم‌های ملی و سازندگی برای جوانان بیشتر شود، تصریح کرد: رسانه برای معرفی هرچه بیشتر ورزش خراسان جنوبی به مردم، خیران و حامیان ملی باید به ما کمک کند تا از این طریق تعامل بین‌بخشی بیشتر شود.

پرداخت وام

وی ادامه داد: سال گذشته برای خرید تجهیزات مورد نیاز، ۳۰۰ وام ۱۵۰ میلیون تومانی چهار درصد با بازپرداخت شش ساله با همکاری بنیاد علوی به ورزشکاران این رشته پرداخت کردیم.

کوهپایه‌زاده ملی‌پوش بودن، جوانان و مردان و زنان ورزشکار را از شرایط پرداخت وام عنوان کرد و افزود: استان‌ها نفرات مورد نظر را به ما معرفی می‌کنند تا از طریق بنیاد علوی به افراد مورد نظر وام‌های خوداشتغالی پرداخت شود.

وی اظهار کرد: امسال هم همکاری را با بهزیستی برای پرداخت وام‌های مولد به ورزشکاران جانباز و توانیابان آغاز کرده‌ایم.

بزرگترین رقابت‌ها

رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان برگزاری رقابت‌های ناگویا را بزرگترین مسابقات پیش روی ورزشکاران جانباز و توانیاب ایران دانست و افزود: رقابت‌های بسکتبال با ویلچر هم در ماه آینده در کانادا و مسابقات جهانی تیراندازی در کره جنوبی و رقابت‌های تیر و کمان در احمدآباد هند برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: با پیگیری وزیر ورزش و جوانان، امسال برای اولین سال ورزشکاران ما در رقابت‌های کم‌توان ذهنی آسیایی-اقیانوسیه در شش رشته به شکل کاروانی در تایلند شرکت می‌کنند تا حضور در این مسابقات سبب افزایش انگیزه در افراد کم‌توان ذهنی برای حضور در میادین ورزشی شود.