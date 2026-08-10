توزیع بیش از ۲۴ هزار تن کود کشاورزی در همدان از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بهعنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین و توزیع نهادهها نقش موثری در پایداری تولید، افزایش بهرهوری و کاهش ریسک تامین نهادههای کشاورزی در استان ایفا میکند.
وی افزود: ماموریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تنها به توزیع کود محدود نیست بلکه مجموعهای از فرایندهای تامین، کنترل کیفیت، حملونقل، انبارش، تخصیص و توزیع هدفمند نهادهها را دربر میگیرد؛ زنجیرهای که بهطور مستقیم بر عملکرد محصولات زراعی و باغی، امنیت غذایی و رضایت بهرهبرداران اثرگذار است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به فعالیت شبکه ۱۰۵ کارگزار توزیع کود در استان گفت: این شبکه زمینه دسترسی سریع و هدفمند کشاورزان به نهادههای مورد نیاز را فراهم کرده و تلاش میشود کود مورد نیاز بهرهبرداران در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مصرفکنندگان واقعی قرار گیرد.
الیاسی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زنجیره تولید کشاورزی جایگاه پشتیبان زیرساختی دارد، افزود: بخش مهمی از افزایش تولید در حوزه کشاورزی، حاصل تامین بهموقع و متعادل نهادههای تغذیهای است و تنها به گسترش سطح زیرکشت وابسته نیست.
وی ادامه داد: با توجه به سهم بالای محصولات زراعی از جمله گندم و جو و همچنین تولیدات باغی در استان همدان، تامین کودهای ازته، فسفاته و پتاسه نقش مستقیمی در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصول و تقویت امنیت غذایی دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان گفت: بهطور میانگین سالانه ۱۲۰ هزار تن انواع کودهای کشاورزی در استان تامین، تدارک و توزیع میشود.
الیاسی افزود: از مجموع کودهای توزیعشده از ابتدای سال تا ۱۸ مردادماه ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن کود ازته، ۶۲۵ تن کود فسفاته و ۲ هزار و ۶۸۰ تن کود پتاسه بوده است.
وی تاکید کرد: روند تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در استان همدان با جدیت ادامه دارد و برنامهریزیها بر این اساس است که وقفهای در تامین کود مورد نیاز کشاورزان ایجاد نشود.
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