کشف ۲۴۵ میلیارد ریال کالای قاچاق و احتکاری در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران ایست‌وبازرسی شهید زارعی شهرستان بهار در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۵۰ جفت کفش، ۷۳ طاقه پارچه و ۲۵ دست کت‌وشلوار خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف شد و در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از کشف ۱۵ تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: ماموران پاسگاه آبشینه پس از اطلاع از تردد یک دستگاه کامیون حامل سنگ سیلیس بدون مجوز قانونی خودرو را در یکی از محورهای اصلی استان متوقف کردند.

سردار نجفی افزود: یک متهم در این پرونده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

۵۷ تن برنج احتکاری در همدان کشف شد

وی در ادامه از کشف ۵۷ تن برنج احتکاری در شهر همدان خبر داد و بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام بررسی‌های تخصصی این میزان برنج را که بدون ثبت در سامانه انبار نگهداری می‌شد، از یک واحد صنفی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان ارزش برنج‌های احتکارشده را بنا بر نظر کارشناسان ۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این پرونده نیز یک متهم دستگیر و پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شد.

وی با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، احتکار و اخلال در امنیت اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه حمل، نگهداری یا عرضه کالا و مواد معدنی، موضوع را به پلیس گزارش کنند.

سردار نجفی همچنین از دستگیری سه متهم در پرونده سرقت رینگ و لاستیک خودرو در شهر همدان خبر داد و گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت و نارضایتی شهروندان رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و میدانی، متهمان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند که این افراد در بازجویی‌ها به ۴۰ فقره سرقت رینگ و لاستیک خودرو در سطح شهر همدان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان خاطرنشان کرد: در این پرونده مالخر مرتبط نیز شناسایی شده و متهمان برای سپری کردن مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.