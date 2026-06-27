توقیف ۳ خودروی حامل چوب قاچاق در بابل و آمل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشف و توقیف سه خودروی حامل چوب قاچاق در عملیات‌های جداگانه یگان حفاظت منابع طبیعی در شهرستان‌های بابل و آمل خبر داد.

وی اظهار کرد: در یکی از این عملیات‌ها، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل با همکاری پاسگاه انتظامی بندپی شرقی هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، یک دستگاه نیسان حامل چوب جنگلی را که محموله آن به‌صورت ماهرانه زیر بار کاه مخفی شده بود، شناسایی و توقیف کردند.

باقری افزود: با دستور مقام قضایی، خودروی توقیفی به پارکینگ منتقل و متخلف برای طی مراحل قانونی احضار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری همچنین از کشف دو دستگاه کامیون ولوو حامل چوب قاچاق در شهرستان آمل خبر داد و گفت: این خودروها در جریان بازدید مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آمل و پاسگاه منابع طبیعی سرخرود از یک مرکز دپوی چوب شناسایی و توقیف شدند.

وی با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی در عرصه‌های جنگلی استان تصریح کرد: برخورد با قاچاقچیان چوب و صیانت از منابع طبیعی با جدیت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.