تصادف خاور و تویوتا در اتوبان قم–کاشان ۴ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز پنجم مهرماه، در پی اعلام وقوع یک تصادف بین خاور و خودروی تویوتا در محدوده آب‌شیرین، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ امیرکبیر به همراه نیروهای امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از حضور نیروهای عملیاتی، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام شد.

رئیس اورژانس کاشان ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی لازم، توسط نیروهای اعزامی به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن توجه به سرعت مطمئنه، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.