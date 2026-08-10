جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی حامل لوازم آرایشی قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهرف سیدمهدی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان به پرونده حمل انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: در این پرونده یک‌هزار و ۲۳۵ عدد انواع کرم و ضدآفتاب، ۵۴۸ عدد رژ و برق لب، ۷۶۸ عدد وازلین، ۵۶۰ عدد دستمال مرطوب، ۷۲۰ عدد ماسک صورت، ۳۶۰ عدد مدادتراش، ۱۱۹ عدد سوهان ناخن و اقلام دیگری از لوازم آرایشی و بهداشتی کشف شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به ارائه نشدن مدارک گمرکی و نحوه کشف کالا اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون ریال جزای نقدی، معادل ارزش کالا، محکوم کرد.

محمدی ادامه داد: همچنین به دلیل ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی دیگر محکوم شد که مجموع محکومیت متهم به پنج میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال رسید.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی همدان این محموله را هنگام تخلیه از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در پارکینگ یک منزل مسکونی کشف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.