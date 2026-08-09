به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات «میخ» از زائران پیادهروی اربعین دعوت کرده است خاطرات و تجربههای طنز خود از این سفر را برای انتشار در قالب یک مجموعه ارسال کنند.
بر اساس این فراخوان، خاطرات ارسالی پس از بررسی، با نام صاحبان روایتها در قالب کتاب منتشر خواهد شد. علاقهمندان میتوانند تجربههای خود را در قالب متن، فایل صوتی یا دیگر قالبهای موردنظر برای این انتشارات ارسال کنند.
در این فراخوان از زائران خواسته شده است روایتهای طنز و اتفاقات متفاوتی را که در جریان پیادهروی اربعین تجربه کردهاند، ثبت و برای این مجموعه ارسال کنند.
مهلت مشخصی برای دریافت خاطرات اعلام نشده و انتشارات «میخ» از علاقهمندان خواسته است روایتهای خود را در اولین فرصت ارسال کنند.
خاطرات میتواند از طریق پیامرسانهای تلگرام، ایتا یا بله به شناسه @mikhketab ارسال شود.
انتشارات «میخ» از ناشران فعال در حوزه ادبیات طنز است.
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