به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات محله ملازینال با تأکید بر ضرورت نگاه توسعه ‌محور به مسائل این منطقه اظهار کرد: مشکلات محله ملازینال نباید با نگاه صرفاً دستگاهی و بخشی مورد بررسی قرار گیرد، بلکه لازم است منافع عمومی و مصالح کلان شهر و منطقه در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و همه دستگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در چارچوب یک برنامه هماهنگ برای رفع مسائل گام بردارند.

وی افزود: مسائل مناطق شهری، به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیازمند ورود چند دستگاه است، با اقدامات جزیره‌ای حل نخواهد شد و دستیابی به نتیجه مطلوب، نیازمند هم‌افزایی، تقسیم کار مشخص و پیگیری مستمر است.

فرماندار شهرستان تبریز همچنین بر ضرورت تبدیل تصمیمات اتخاذشده به اقدامات عملی تأکید کرد و گفت: هدف از این جلسات باید ایجاد تغییر ملموس در شرایط زندگی مردم باشد و دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی مسئولانه و هماهنگ، ظرفیت‌های خود را برای ارتقای کیفیت خدمات و فراهم کردن زمینه توسعه متوازن محله ملازینال به کار گیرند.