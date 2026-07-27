به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل، مشکلات و راهکارهای اجرایی محله حاشیهنشین ملازینال تبریز اظهار کرد: ساماندهی و جابهجایی ساکنان مناطق پرخطر تبریز از سالها پیش در دستور کار قرار داشته و راهبرد اصلی در این زمینه، تأمین زمین مناسب و واگذاری آن برای احداث واحدهای مسکونی و انتقال ایمن ساکنان بوده است.
وی با اشاره به اینکه طرح جابهجایی ۴۸ هکتار از مناطق حاشیهنشین تبریز از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده است، افزود: این طرح در قالب تفاهمنامههای منعقد شده و برنامه اقدام مشترک دنبال میشود تا زمینه انتقال ساکنان به واحدهای مسکونی ایمن فراهم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی با اشاره به تجربههای موفق در این حوزه گفت: اجرای پروژه قطران و جابهجایی ۱۷۱ واحد مسکونی، نمونهای از موفقیت این رویکرد است. همچنین در مناطق اسدگلی، اندیشه و طالقانی نیز اراضی مورد نیاز برای اجرای پروژههای مشابه تأمین شده است.
نجفیان ادامه داد: در پروژه شهرک جوانان نیز ۱۰ هکتار از اراضی دولتی بهصورت رایگان در اختیار شهرداری تبریز قرار گرفته است، اما برای تسریع در روند اجرای پروژهها و با توجه به ظرفیت و تجربه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، این نهاد به اجرای طرح جابهجایی ساکنان مناطق پرخطر وارد شده است.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت محله ملازینال خاطرنشان کرد: با توجه به حوادث اخیر و شرایط خاص این محله، روند پیگیریها با سرعت بیشتری دنبال میشود تا جابهجایی ساکنان در معرض خطر در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی افزود: پس از انتقال ساکنان، مطالعات جامع برای ساماندهی بافت محله ملازینال آغاز خواهد شد تا با تدوین راهکارهای پایدار، زمینه ارتقای کیفیت زندگی، توسعه محله و افزایش سرانه خدمات عمومی فراهم شود.
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