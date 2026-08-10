برگزاری اجتماع خادمان رضوی در میدان فلسطین تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در شب شهادت حضرت امام رضا(علیهالسلام)، مراسم اجتماع و دسته بزرگ خادمیاران و یاوران رضوی استان تهران، همراه با اقشار مختلف مردم و هیئتهای مذهبی، از میدان فلسطین به سمت محل شهادت رهبر شهید برگزار میشود.
این مراسم روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، ساعت ۱۶:۳۰ از میدان فلسطین تهران آغاز شده و دسته عزاداری به سمت محل شهادت قائد شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، حرکت خواهد کرد.
این اجتماع که جلوهای از ارادت و دلدادگی عاشقان اهل بیت علیهم السلام تهران به ساحت مقدس حضرت علی بن موسیالرضا(علیهالسلام) است با هدف گرامیداشت یاد خادم الرضا امام شهیدمان حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای و تجلیل مجاهدتهای ایشان و همچنین تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای برگزار خواهد شد.
در حاشیه این مراسم موکب های پذیرایی کانونهای خدمت رضوی استان تهران برپا خواهد شد.
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