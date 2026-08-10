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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

برگزاری اجتماع خادمان رضوی در میدان فلسطین تهران

برگزاری اجتماع خادمان رضوی در میدان فلسطین تهران

در شب شهادت حضرت امام رضا(علیه‌السلام)، مراسم اجتماع و دسته بزرگ خادمیاران و یاوران رضوی استان تهران در میدان فلسطین از میدان فلسطین به سمت محل شهادت رهبر شهید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در شب شهادت حضرت امام رضا(علیه‌السلام)، مراسم اجتماع و دسته بزرگ خادمیاران و یاوران رضوی استان تهران، همراه با اقشار مختلف مردم و هیئت‌های مذهبی، از میدان فلسطین به سمت محل شهادت رهبر شهید برگزار می‌شود.

این مراسم روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، ساعت ۱۶:۳۰ از میدان فلسطین تهران آغاز شده و دسته عزاداری به سمت محل شهادت قائد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، حرکت خواهد کرد.

این اجتماع که جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی عاشقان اهل بیت علیهم السلام تهران به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا(علیه‌السلام) است با هدف گرامیداشت یاد خادم الرضا امام شهیدمان حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و تجلیل مجاهدت‌های ایشان و همچنین تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای برگزار خواهد شد.

در حاشیه این مراسم موکب های پذیرایی کانون‌های خدمت رضوی استان تهران برپا خواهد شد.

کد مطلب 6912720
سیده فاطمه سادات کیایی

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