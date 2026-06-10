به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری روز چهارشنبه در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه انقلاب روستای سلم در شهرستان کیار، توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی را یکی از مهمترین برنامههای دولت عنوان کرد و اظهار داشت: رویکرد دولت بر گسترش عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و فراهمسازی فرصتهای برابر برای دانشآموزان در مناطق مختلف کشور استوار است.
وی با اشاره به وضعیت سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزی در کشور افزود: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی در مدارس کشور ۴۸ صدم مترمربع است که این شاخص در چهارمحال و بختیاری به ۶۵ صدم مترمربع میرسد و بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی مدارس همچنان یک ضرورت جدی است، گفت: در قالب تفاهمنامههای منعقد شده با استانها، برنامههای متعددی برای توسعه زیرساختهای ورزشی، تأمین تجهیزات و برگزاری مسابقات دانشآموزی در حال اجرا است.
جعفری از اجرای «طرح میدان همدلی» در سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف ایجاد، بهسازی و بهینهسازی فضاهای ورزشی مدارس و با مشارکت خیرین، شوراهای اسلامی، دستگاههای اجرایی و مردم دنبال میشود.
وی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری نیز ۸۸ پروژه در قالب این طرح تعریف شده که بخشی از اعتبارات آن تخصیص یافته و مابقی نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش وفاق و مشارکت عمومی را لازمه حل مسائل حوزه آموزش دانست و گفت: همانگونه که مردم در عرصههای مختلف کشور حضوری اثرگذار داشتهاند، در توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی نیز همدلی و همراهی مردم، دولت و مجلس میتواند زمینهساز اتفاقات بزرگی باشد.
۲۷ صدم واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش اختصاص یافته است
در ادامه این مراسم، نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت مجلس از نظام آموزشی کشور اظهار کرد: با وجود محدودیتهای مالی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی، اعتبارات وزارت آموزش و پرورش ۲۶ درصد افزایش یافته است.
حمیدرضا عزیزی افزود: همچنین ۲۷ صدم واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش اختصاص یافته که ۴۰ درصد آن سهم ورزش دانشآموزی خواهد بود.
وی با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در برنامههای دولت و مجلس، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه تعلیم و تربیت، سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه انقلاب را فراتر از یک پروژه عمرانی است
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز در این آیین، افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه انقلاب را فراتر از یک پروژه عمرانی دانست و گفت: توسعه فضاهای ورزشی مدارس نقش مهمی در ارتقای مهارتهای فردی، اجتماعی و تربیتی دانشآموزان دارد.
بهمن خدادادی با اشاره به اهمیت کیفیتبخشی به درس تربیت بدنی در مدارس افزود: برخورداری از نیروی انسانی توانمند، برنامه آموزشی مناسب و تجهیزات استاندارد، سه رکن اصلی در توسعه ورزش دانشآموزی به شمار میرود.
به گزارش مهر، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سفر یکروزه خود به چهارمحال و بختیاری علاوه بر افتتاح چند پروژه آموزشی و ورزشی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان، دیدار با استاندار و جمعی از مدیران حوزه تعلیم و تربیت حضور خواهد یافت.
کلنگزنی سالن همایش چندمنظوره مجموعه ورزشی شهدا و حضور در برنامه تلویزیونی «چشماندازز دیگر برنامههای سفر وی به این استان است.
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