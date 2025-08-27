افتتاح ۴ پروژه توانبخشی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های توانبخشی بهزیستی افزود: توانبخشی مبتنی بر جامعه موسوم به CBR صرفاً فعالیتی برای معلولان نیست بلکه برنامه‌ای جامع و اجتماع محور است که پیشگیری، مشارکت، آموزش، مهارت آموزی و اشتغال را توأمان در محله احیا می‌کند که امروز در مراکز مثبت زندگی و مدارس در مناطق محروم شهری اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: در حالی که ۸۰ درصد ابعاد سلامت را سلامت روان تشکیل می‌دهد اما در این زمینه مددکار، روانپزشک و نظام ارجاع وجود ندارند.

وی تاکید کرد: جامعیت سلامت به آن معنا است که به مسائل پیشگیری و توانبخشی پرداخته شود و لازم است سلامت اجتماعی و توانبخشی را در نظام سلامت احیا کنیم که برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه موسوم به CBR گامی در این زمینه است.

حسینی افزود: بسیاری از افراد دارای معلولیت به خدمات برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه موسوم به CBR نیاز دارند اما جا مانده‌اند که در گام جدید این جاماندگان را شناسایی کردیم.

وی ادامه داد: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه موسوم به CBR شکل گرفته تا با توانمندسازی جامعه محلی بتوانیم خدمات ارزان، در دسترس و با کفایت کافی ارائه دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به راه‌اندازی ۱۶۰۱ خانه هنر در مراکز توانبخشی اشاره کرد و گفت: توانبخشی ورزشی، هنری و معنوی در اولویت اقدامات بهزیستی قرار دارند و جز راهکارهای نوین اثربخش بهره‌ورانه توانبخشی هستند، ۱۳۰ پایگاه هنری روستایی در کشور فعالیت دارد.

حسینی با اشاره به راه‌اندازی «دبیرخانه هم اندیشی اولیای طیف اوتیسم» در مشهد گفت: هرچه اولیا را توانمندتر کنیم، کیفیت زندگی خانواده‌های طیف اوتیسم ارتقا می‌یابد.

به گفته وی، استانداردسازی بیش از ۳۳۰ مرکز شبانه‌روزی سالمندان آغاز شده است.

۶۰ هزار نفر تحت پوشش توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفتند

در ادامه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: هدف اصلی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR، کاهش فقر و برابرسازی فرصت‌ها بوده و یک برنامه توسعه محور، محله محور، عدالت محور و مشارکت محور است.

فاطمه عباسی افزود: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR دارای پنج مؤلفه سلامت، آموزش، امرار معاش، اجتماعی سازی و توانمندسازی است، این برنامه علاوه بر روستاها در شهرهای کم برخوردار و حاشیه‌ای سراسر کشور اجرا می‌شود و در حال حاضر ۶۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دارند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR، تسهیلگران ساکن محلات علاقمند به فعالیت‌های اجتماعی، انتخاب می‌شوند و در بستر طرح سلامت اجتماعی محله‌محور موسوم به طرح « سلام» کار خواهند کرد.

به گفته وی، برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR، اکنون در هزار مؤسسه و پایگاه در حال اجرا است.

مجید قناد مجری برنامه‌های کودک در این برنامه به عنوان سفیر هنری کودکان و نوجوانان دارای معلولیت معرفی شد.