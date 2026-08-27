زمین چمن طبیعی مجموعه امام علی(ع) مهاجران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین چمن طبیعی فوتبال مجموعه ورزشی امام علی(ع) شهر مهاجران از توابع شهرستان بهار صبح پنج شنبه همزمان با هفته دولت با حضور فتحالله توسلی نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، لشکری فرماندار شهرستان بهار و جمعی از مسئولان و مردم شهر مهاجران افتتاح شد.
عملیات اجرایی زمین چمن طبیعی فوتبال مجموعه ورزشی امام علی(ع) از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و این زمین در مساحتی بیش از هشت هزار مترمربع احداث شده است.
برای اجرای این طرح تاکنون ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. در کنار احداث زمین چمن طبیعی عملیات اصلاح و بهسازی مجموعه ورزشی و احداث رختکن نیز انجام شده است.
علی حقیقی در آیین افتتاح زمین چمن طبیعی فوتبال مجموعه امام علی(ع) شهر مهاجران اظهار کرد: سال گذشته نیز سالن ورزشی مهاجران پس از ۱۷ سال بلاتکلیفی به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این سالن ورزشی اکنون یکی از مجموعههای کامل و مجهز استان به شمار میرود و عملیات دیوارکشی آن نیز بهطور کامل اجرا شده است، موضوعی که شرایط مناسبی را از نظر ایمنی و امنیت مجموعه فراهم کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به روند اجرای طرحهای ورزشی در شهرستان بهار گفت: در چهار سال اخیر و با پیگیریهای نماینده شهرستان و تلاش همکاران دفتر فنی پروژههای متعددی در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
حقیقی افزود: استخر بانوان شهر بهار از جمله این طرحها است که پس از ۱۶ سال بلاتکلیفی ۲ سال پیش افتتاح شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی توسعه زیرساختهای ورزشی و تکمیل طرحهای نیمهتمام را از اولویتهای ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم با بهرهبرداری از پروژههای ورزشی دسترسی مردم مناطق مختلف استان به فضاهای استاندارد ایمن و مناسب ورزشی افزایش یابد.
نظر شما