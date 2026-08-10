آغاز پایش مستمر بناهای تاریخی و شاخص شهر جهانی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه میراث جهانی شهر یزد، مجید علومی گفت: پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد مسئولیت آموزش، نظارت، طراحی و کنترل اقدامات حفاظتی، مرمتی و عمرانی در محدوده شهر میراث جهانی را بر عهده دارد.

وی افزود: اطلاعات حاصل از پایش‌های میدانی و گزارش دستگاه‌های مرتبط به صورت دوره‌ای گردآوری و تحلیل می‌شود تا روند حفاظت از شهر تاریخی به صورت مستمر ارزیابی شود. این اقدامات در راستای اجرای پلان مدیریت پرونده ثبت جهانی شهر تاریخی یزد در دست اجرا است.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد از آغاز پایش آثار شاخص شهر تاریخی یزد خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، مستندنگاری تصویری وضع موجود، آسیب‌شناسی بناها در ابعاد کالبدی، سازه‌ای، اجتماعی، بیولوژیک و منظر شهری و همچنین تهیه شناسنامه عمومی و تخصصی آثار صورت می‌گیرد.

علومی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، مسجد جامع یزد، خانه کلاهدوزها (موزه آب)، مسجد چهل محراب، بقعه شیخ احمد فهادان، مجموعه شاه‌ابوالقاسم، میدان وقت‌الساعت، مجموعه امیرچقماق و چند بنای دیگر تحت پایش تخصصی قرار گرفته‌اند و نتایج این طرح، مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده برای حفاظت، مرمت و مدیریت این آثار ارزشمند خواهد بود.