پیشرفت۸۰ درصدی پروژه احداث دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبائی، محمد مهدی منصوری، مدیر فنی و عمرانی دانشگاه علامه طباطبائی در تشریح آخرین وضعیت این پروژه عمرانی اظهار کرد: فرآیند اجرای این طرح پس از برگزاری مناقصه در بیست و پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و تجهیز کارگاه، از اسفندماه همان سال آغاز شد. با وجود چالش‌های تأمین مصالح در دوران تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات اقتصادی، با همت پیمانکار و تیم اجرایی، عملیات خاک‌برداری مجموعه هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

صرفه‌جویی ۸ میلیارد تومانی با بازنگری در طرح‌های فنی

وی مدیریت هزینه‌ها را از اولویت‌های معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه دانست و افزود: دفتر فنی دانشگاه با هدف مدیریت بهینه منابع و اصلاح بودجه‌بندی، بازنگری دقیقی در المان‌های طراحی انجام داد. تغییر روش پایدارسازی در ضلع غربی از «دیوار حائل» به «نیلینگ»، علاوه بر حفظ استانداردهای فنی، منجر به صرفه‌جویی اقتصادی حدود ۸ میلیارد تومانی در هزینه‌های اجرای پروژه شده است.

فازبندی عملیات اجرایی جهت تسریع در روند ساخت

مهندس منصوری با اشاره به پیچیدگی‌های فنی فونداسیون این پروژه، خاطرنشان کرد: عملیات اجرای فونداسیون در پنج فاز تعریف شده است که پروژه دانشکده علوم اجتماعی شامل دو فاز شرقی و غربی است. در حال حاضر فاز شرقی آغاز شده و همزمان با احداث دیوار ضلع غربی، روند نظارت بر مراحل بتن‌ریزی به‌صورت شبانه‌روزی با حضور اکیپ‌های تخصصی و کارشناسان دفتر فنی به دقت رصد می‌شود.

هدف‌گذاری برای تکمیل پروژه در ۲۴ ماه

مدیر فنی و عمرانی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان، زمان‌بندی قراردادی این پروژه را ۳۶ ماه عنوان کرد و گفت: تیم مدیریت فنی و عمرانی با اتخاذ رویکرد «موازی‌کاری» و بهینه‌سازی فرآیندها، تمامی توان خود را برای پیشبرد پروژه در چارچوب زمان‌بندی پیش بینی شده و با رعایت دقیق استانداردهای عمرانی به کار گرفته است.