مسئولان برای حل اختلافات پیش از تشکیل پرونده وارد عمل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسوی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور پیش از ظهر چهارشنبه در همایش صبر استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی استان اظهار کرد: کرمانشاه از پیشینه ارزشمندی در زمینه مدارا، میانجیگری و حل اختلاف برخوردار است و جایگاه ریش‌سفیدان، معتمدان و بزرگان در میان مردم استان می‌تواند پشتوانه مهمی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش باشد.

وی افزود: مردم ایران و به‌ویژه مردم کرمانشاه، مردمی اهل گذشت، بخشش و سخاوت هستند و باید از این ظرفیت اجتماعی برای جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و تبدیل آنها به پرونده‌های قضایی استفاده کرد.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه‌های مختلف باید خود را صلح‌یار بدانند و هرجا احساس کردند اختلافی در حال شکل‌گیری است، پیش از آنکه موضوع به تشکیل پرونده در محاکم منجر شود، برای حل آن ورود کنند.

حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: وجود تعداد زیادی پرونده در محاکم و همچنین پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی، مهریه، نفقه و طلاق نشان می‌دهد که باید ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای پیشگیری از شکل‌گیری این اختلافات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، علما، معتمدان و بزرگان استان گفت: این ظرفیت‌ها در شهرها، روستاها و محلات حضور دارند و می‌توان از آنها برای شناسایی و حل اختلافات پیش از رسیدن موضوع به مرحله قضایی استفاده کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر اهمیت صلح و سازش در تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد: در اختلافات خانوادگی باید پیش از آنکه اختلاف به پرونده قضایی تبدیل شود، بزرگان، معتمدان و افراد مورد اعتماد خانواده‌ها وارد عمل شوند و برای حفظ زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به نقش مسئولان در رضایتمندی مردم گفت: مسئولان باید قدر مردم را بدانند و در مراجعه مردم با خوش‌رفتاری و سعه صدر برخورد کنند؛ چرا که نحوه رفتار مدیران با مردم می‌تواند در افزایش یا کاهش رضایتمندی اجتماعی اثرگذار باشد.

وی افزود: مسئولیت در نظام اداری و اجرایی، فرصتی برای خدمت به مردم است و مدیران باید تلاش کنند امور مردم را تسهیل کنند و از سخت‌گیری‌های غیرضروری که موجب نارضایتی می‌شود، پرهیز کنند.

معاون قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت نیروهای شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: موضوع استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف را از زمان پذیرش مسئولیت در مرکز حل اختلاف به صورت جدی پیگیری کرده‌ام و در این زمینه جلسات متعددی با معاونت‌های مختلف قوه قضاییه برگزار شده است.

حجت‌الاسلام موسوی گفت: فرآیندهای مربوط به گزینش نیروها در حال انجام است و برای تأمین اعتبار مورد نیاز نیز پیگیری‌هایی با مسئولان مربوطه انجام خواهد شد تا این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت برخی نیروهای شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: تعدادی از این نیروها سال‌ها در شوراها خدمت کرده‌اند و با وجود دریافتی محدود، به دلیل علاقه به مردم و خدمت‌رسانی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و وظیفه داریم مسئله استخدام و وضعیت آنها را پیگیری کنیم.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، ۱۰ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف باید استخدام شوند و پیگیری‌ها تا زمان تحقق این موضوع ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان بر تداوم تلاش برای توسعه فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و گفت: اگر اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی با کمک صلح‌یاران، معتمدان، بزرگان و ظرفیت‌های مردمی حل‌وفصل شود، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری خواهد شد.