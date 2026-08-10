خبرنگاران قزوین در میانه میدان یأس و امید، پرچمداران امید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات اداره اوقاف شهرستانها برگزار شد، اظهار کرد: اصحاب رسانه قزوین در تمامی حوادث خوش درخشیدهاند و از سال گذشته تا امروز با تولید بیش از ۵ هزار خبر، پا به پای مردم و پاسداران انقلاب ایستادند.
وی افزود: خبرنگاران استان نهتنها اخبار نبرد، بلکه خدمات محرومیتزدایی و تلاشهای بسیج سازندگی را نیز به صدر اخبار استان آوردند و اجازه ندادند بخش مهمی از اقدامات و خدمات انجامشده در این عرصهها مغفول بماند.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین بیان کرد: در حماسه تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان نیز خبرنگاران قزوینی در تهران، قم و مشهد، راوی صدق و سیمای پرشور مردم قزوین بودند.
رفیعیآتانی ادامه داد: شهادت میدهم که خبرنگاران قزوین مایه آرامش، غرور و آبروی این دیار هستند و هر جا که لازم بود، قامت افراشته این ملت را با قلم و بیان تأثیرگذار خود به تصویر کشیدند.
وی تصریح کرد: خبرنگاران ما در میانه میدان یأس و امید، پرچمداران امید شدند؛ در عرصه وحدت و شکاف، منادیان وحدت؛ در نبرد حقیقت و تحریف، علمداران حقیقت؛ و در میدان پیروزی و شکست، راویان پیروزی این ملت بزرگ گشتند.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین گفت: آنان ایستادند تا نگذارند فداکاریها، ایثارها و رشادتهای رزمندگان به فراموشی سپرده شود.
وی تأکید کرد: ما مظلومیت شهدای قزوین، از شهادت کودک ۲۲ روزه تا صبر مادران شهیدان، و نیز رشادتهای دلاوران ارتش، فراجا و سپاه را با هنر همین اصحاب رسانه به گوش جهانیان رساندیم و تلاش اصحاب رسانه مانع از آن شد که دروغ و تحریف بر حقیقت غلبه کند.
رفیعیآتانی با بیان اینکه اصحاب رسانه مکمل واقعی میدان نبرد بودند، اظهار کرد: آنان فاصله میان خط مقدم و خیابانهای شهر را با حضور شجاعانه خود پر کردند.
وی افزود: واژههایی که این عزیزان خلق کردند، روایتی از جنس «خون و خبر» است؛ روایتی که علمدار آن حضرت زینب کبری (س) است.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین خطاب به فعالان رسانهای استان گفت: از تمامی فعالان رسانه عاجزانه میخواهم که با تکیه بر تجربه گرانبهای خود، همچنان در وسط میدان بمانند تا امپراتوری دروغ و تحریف دشمن نتواند جای خوشنامها و بدنامها را در ذهن مردم عوض کند.
وی در پایان گفت: رهنمود ارزشمند رهبر انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای را یادآوری میکنم که خطاب به رسانهها فرمودند: «با وجود تمام تفاوتهای فکری، سیاسی و فرهنگی، از تمرکز بر نقاط ضعف پرهیز کنید و قوتها و قدرت کشور را بازگو نمایید تا به فضل الهی بر دشمنان پیروز شویم.»
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