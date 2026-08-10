به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نشست تخصصی «سایه‌بازی؛ روایت نور و بدن» با حمید رحمانیان، هم‌زمان با بیست‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

در این نشست، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر تئاتر سایه، یکی از داستان‌های کهن شاهنامه با نگاهی معاصر روایت خواهد شد. در این شیوه، بازیگر و عروسک در قالب سایه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با استفاده خلاقانه از بدن، نور و حرکت، داستان را به شکلی دیداری و تأثیرگذار برای مخاطب به تصویر می‌کشند.

حمید رحمانیان هنرمند تئاتر و تصویرگر است که بخش مهمی از فعالیت هنری خود را به بازآفرینی تصویری ادبیات کلاسیک ایران اختصاص داده است. از آثار شاخص او می‌توان به «شاهنامه: قهرمانان جاوید»، «ضحاک: افسانه پادشاه مارها»، «کنفرانس پرندگان» بر اساس منطق‌الطیر عطار و «بیژن و منیژه» اشاره کرد. آثار او تلفیقی از تصویرسازی، گرافیک معاصر و عناصر بصری هنر ایرانی است.

کارگاه «سایه‌بازی؛ روایت نور و بدن» روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.