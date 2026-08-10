حمزه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات گسترده این جمعیت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت؛ امسال ۱۶۶ زائر حادثهدیده و جانباخته در کشور عراق توسط نیروهای این جمعیت از مسیر مرز مهران به کشور انتقال داده شدند و با استقرار تیمهای امدادی و درمانی در نقاط مختلف مرز و مسیرهای منتهی به آن، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شده است.
وی با بیان اینکه جمعیت هلالاحمر با استقرار پایگاههای امداد و نجات، درمانگاههای سیار و تیمهای واکنش سریع در مسیرهای منتهی به مرز مهران، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات به زائران اعلام کرده بود، افزود: در این ایام، با وجود گرمای شدید هوا و حجم بالای تردد، نیروهای امدادی با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران بودند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل پزشکی، در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شده است.
مدیرعامل هلالاحمر با اشاره به همکاری نزدیک این جمعیت با سایر دستگاههای اجرایی و امدادی، تصریح کرد: این هماهنگی و همدلی، نقش مؤثری در کاهش آسیبها و افزایش رضایت زائران داشته است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد افزایش ایمنی و سلامت زائران در سالهای آینده باشیم.
نظر شما