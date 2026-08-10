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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

انتقال ۱۶۶ زائر حادثه‌دیده از مرز مهران به کشور

انتقال ۱۶۶ زائر حادثه‌دیده از مرز مهران به کشور

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از انتقال ۱۶۶ زائر حادثه‌دیده از مرز مهران به کشور خبر داد.

حمزه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات گسترده این جمعیت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت؛ امسال ۱۶۶ زائر حادثه‌دیده و جانباخته در کشور عراق توسط نیروهای این جمعیت از مسیر مرز مهران به کشور انتقال داده شدند و با استقرار تیم‌های امدادی و درمانی در نقاط مختلف مرز و مسیرهای منتهی به آن، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شده است.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر با استقرار پایگاه‌های امداد و نجات، درمانگاه‌های سیار و تیم‌های واکنش سریع در مسیرهای منتهی به مرز مهران، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات به زائران اعلام کرده بود، افزود: در این ایام، با وجود گرمای شدید هوا و حجم بالای تردد، نیروهای امدادی با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران بودند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل پزشکی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شده است.

مدیرعامل هلال‌احمر با اشاره به همکاری نزدیک این جمعیت با سایر دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تصریح کرد: این هماهنگی و همدلی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها و افزایش رضایت زائران داشته است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد افزایش ایمنی و سلامت زائران در سال‌های آینده باشیم.

کد مطلب 6913109

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