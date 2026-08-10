آماده باش اورژانس برای خدمت رسانی به زائران رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، اظهار داشت: کمیته بهداشت و درمان به عنوان یکی از کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین و ستاد ملی زیارت، از ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارائه خدمات درمانی در ایام دهه آخر صفر انجام داده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از زائران، مسیر پیاده‌روی تا مشهد مقدس را طی می‌کنند و همچنین با نزدیک شدن به گرمای هوا، همکاران ما در سازمان اورژانس کشور با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تمهیدات ویژه‌ای برای حفظ سلامت زائران اندیشیده‌اند.

رئیس اورژانس کشور با اشاره به تجهیزات و نیروهای مستقرشده، خاطرنشان کرد: آمبولانس‌ها، اتوبوس‌آمبولانس‌ها، بالگرد، موتورلانس‌ها و بیمارستان صحرایی با همکاری سایر سازمان‌های همکار در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و نقاط پرتردد مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، خدمات درمانی سریع به زائران ارائه شود.

میعادفر با بیان اینکه توزیع غذا، آب و شربت در این ایام نیازمند نظارت دقیق بهداشتی است، تصریح کرد: تمام واحدهای وزارت بهداشت در این برنامه درگیر هستند و تیم‌های بهداشتی نیز برای نظارت بر سلامت مواد غذایی و پیشگیری از بیماری‌های احتمالی در کنار زائران حضور دارند.

رئیس سازمان اورژانس کشور، در گفتگو با رادیو اربعین، ضمن قدردانی از همراهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های همکار، گفت: امیدواریم با این تمهیدات، زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) با سلامت کامل، این ایام عزاداری را پشت سر بگذارند و خدمت‌رسانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.