تردد در مرز مهران به ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار نفر رسید

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان موفقیتآمیز عملیات اربعین و بازگشت آخرین زائران از عتبات عالیات، اظهار کرد: از ابتدای ماه سفر تاکنون، ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تردد در مرز بینالمللی مهران ثبت شده است و در ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱۷ هزار تردد در این مرز به ثبت رسیده است و با وجود کاهش محسوس حجم تردد در روزهای پایانی، تمامی تمهیدات برای بازگشت آخرین زائران همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عملیات اربعین امسال با وجود همه چالشها، با موفقیت کامل به پایان رسید، افزود: این موفقیت مرهون هماهنگی و همدلی همه دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی و مشارکت بینظیر مردم استان ایلام، به ویژه مردم مهماننواز مهران، بود و خوشبختانه با وجود حجم بیسابقه تردد، هیچ گونه مشکل خاصی در روند تردد و خدماترسانی به زائران مشاهده نشد.
سخنگوی ستاد اربعین با اشاره به اینکه با پایان عملیات اربعین، خدماترسانی در مرز مهران به حالت عادی بازگشته است، تصریح کرد: از تمامی خادمان و دستاندرکاران این رویداد عظیم تقدیر و تشکر میکنیم و امیدواریم در سالهای آینده نیز با برنامهریزی دقیقتر، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد باشیم.
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