رزمایش صنعت آب و برق شمال غرب کشور در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمال‌غرب کشور با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی بین‌استانی و تقویت توان واکنش در شرایط اضطراری، به میزبانی استان آذربایجان‌غربی در ارومیه برگزار می‌شود.

در این رزمایش که روزهای 7 و 8 مهربرگزار می شود، ۲۴ تیم عملیاتی از استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان ‌شرقی، کردستان، زنجان و آذربایجان غربی مشارکت خواهند داشت، تیم‌های حاضر، سناریوهای عملیاتی پیش‌بینی‌شده متناسب با حوزه‌های تخصصی صنعت آب و برق و مأموریت‌های محوله را تمرین خواهند کرد.

این رزمایش با محوریت برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، افزایش آمادگی نیروهای تخصصی، تقویت هماهنگی و تعامل میان شرکت‌های صنعت آب و برق استان‌های منطقه شمال‌غرب و ارتقای توان پاسخگویی و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری برگزار می‌شود.

در جریان این رویداد، ظرفیت‌های عملیاتی و تخصصی تیم‌های شرکت‌کننده در حوزه‌های مرتبط با صنعت آب و برق مورد ارزیابی و تمرین قرار گرفته و هماهنگی بین مجموعه‌های حاضر برای مدیریت شرایط اضطراری و استمرار خدمات مورد توجه قرار خواهد گرفت.