به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود در شبستان میلانی مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی، با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل، اظهار کرد: همه از این سخنرانی تجلیل کردند و جای تجلیل هم بود. رئیس‌جمهور با نطقی که از موضع عزت، اقتدار، حکمت، منطق و صلابت بود، کاری کرد که هیچ‌کس، چه دوست و چه دشمن، نمی‌تواند بگوید او در برابر آمریکا کرنش و تواضع کرد یا ابهت آمریکا او را گرفت.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: رئیس‌جمهور نسخه دیگری را به‌صورت مکتوب آماده کرده بود، اما پس از مواجهه با سخنان رئیس‌جمهور رذل و بی‌شخصیت آمریکا، آن نطق را کنار گذاشت و نطق دیگری ایراد کرد؛ نطقی شجاعانه و منطقی که برای ما افتخار آمیز بود.

وی ادامه داد: در سازمان ملل، نطق‌هایی از این دست بسیار کم پیدا می‌شود؛ اینکه رئیس‌جمهوری در آنجا از موضع قدرت و اقتدار و در عین حال با منطق، سخن بگوید. هر انسان منصفی وقتی این سخنان را بشنود، قضاوت می‌کند که این حرف‌ها منطقی است.

«عزت، حکمت و مصلحت»؛ سه مؤلفه سیاست خارجی

مروی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر سه مؤلفه «عزت، حکمت و مصلحت» در سیاست خارجی گفت: این سه مؤلفه باید مسئله اصلی ما در سیاست خارجی باشد و این سخنرانی نیز در همین چارچوب بود؛ هم عزت در آن بود و هم مصلحت.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به موضوع پیشنهاد مذاکره رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور آمریکا گفت من حاضرم با رئیس‌جمهور ایران مذاکره کنم، شاید بعضی‌ها هم تلاش کردند که این اتفاق بیفتد. اما رئیس‌جمهور ایران گفت چه مذاکره‌ای؟ هر قول و قراری با این رئیس‌جمهور آمریکا گذاشته شود، چند روز بعد آن را پاره می‌کند؛ چه مذاکره‌ای من با او بکنم؟

وی افزود: چقدر رئیس‌جمهورها در صف بودند که با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کنند؛ که وقتی برمی‌گردند به کشورشان، با دست پر برگردند و بگویند «ما با شیطان بزرگ مذاکره کردیم! با شیطان بزرگ یک لیوان آب خوردیم!» در صف بودند و به آن‌ها هم وقت داده نشد؛ همین رئیس جمهور آمریکا گفت «می‌خواهم با رئیس‌جمهور ایران مذاکره کنم.» اما رئیس‌جمهور ما گفت «من با تو مذاکره نمی‌کنم.» این عزت و اقتدار جمهوری اسلامی است.

مروی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) و رهبر شهید در ایجاد این رویکرد، اظهار کرد: خداوند امام راحل عظیم‌الشأن(ره) و قائد شهید عظیم‌الشأن(ره) را رحمت کند که این‌گونه برای ما عزت ایجاد کردند.