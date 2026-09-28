عملکرد بیرانوند در بخش تراپ؛ ۹۱ امتیاز در ۴ راند

به گزارش خبرنگار مهر، راند سوم و چهارم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.



محمد بیرانوند که روز گذشته در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز کسب کرده بود امروز در خط آتش قرار گرفت و در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۹۱ امتیاز شد.



رقابت‌های تراپ انفرادی فردا با برگزاری راند پنجم و فینال به پایان می رسد.