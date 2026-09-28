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۶ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

عملکرد بیرانوند در بخش تراپ؛ ۹۱ امتیاز در ۴ راند

عملکرد بیرانوند در بخش تراپ؛ ۹۱ امتیاز در ۴ راند

رقابت‌های تراپ مردان با برگزاری راند سوم و چهارم پیگیری شد و طی آن مجموع امتیازات محمد بیرانوند به ۹۱ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، راند سوم و چهارم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.

محمد بیرانوند که روز گذشته در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز کسب کرده بود امروز در خط آتش قرار گرفت و در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۹۱ امتیاز شد.

رقابت‌های تراپ انفرادی فردا با برگزاری راند پنجم و فینال به پایان می رسد.

کد مطلب 6960885

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