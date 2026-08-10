تدارک ویژه رادیو در ایام سوگواری پایان ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی با تدارک مجموعهای از ویژهبرنامههای مناسبتی، در سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) همراه مخاطبان میشوند. این برنامهها با محوریت تبیین معارف اهلبیت (ع)، بازخوانی سیره نبوی و رضوی و بهره بردن از حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه از شبکههای رادیویی پخش میشوند.
شبکههایی رادیویی ویژه پایان ماه صفر برنامههایی همچون «عطر عاشقی»، «در حوالی حرم»، «سلسله موی دوست»، «وقتی خورشید رفت»، «آوای غریبانه»، «پناه پهلوانان»، «دروازه بهشت»، «همنوای مدینه»، «مرثیه مهر»، «حیات طیبه»، «پیام آفتاب»، «سفیر عشق»، «آیین صفر» و ... را روانه آنتن میکند.
برنامه «عطر عاشقی» در ایام پایانی ماه صفر از سهشنبه تا پنجشنبه ۲۰ تا ۲۲ مرداد ساعت ۱۷ به صورت زنده از صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی روی آنتن رادیو ایران میرود. در این برنامه مداحان اهلبیت (ع)، کارشناسان مذهبی و شاعران آئینی حضور دارند.
برنامه «در حوالی حرم» صبح پنجشنبه ۲۲ مرداد از جاده نیشابور روی آنتن شبکه رادیویی جوان خواهد رفت. این برنامه با گویندگی مجید عسگری تلاش میکند تا رویداد پیادهروی تا حرم امام رضا (ع) را پوشش دهد.
برنامههای «کریمانه» و «وقتی خورشید رفت» روانه آنتن رادیو فرهنگ میشوند. این برنامهها با رویکردی معرفتی و حماسی، فضایل اخلاقی کریم اهلبیت و ابعاد شخصیتی پیامبر اسلام را واکاوی میکنند. برنامه «باران تویی» هم از جوار بارگاه رضوی با رویکردی معرفتشناسانه ویژه شهادت امام رضا (ع) روانه آنتن این شبکه میشود.
رادیو تهران برنامه «همنوای مدینه» را ویژه رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تدارک دیده است. این شبکه برنامه سهساعته «ایران امام رضا» را هم برای روز شهادت امام رضا (ع) پخش میکند که با نگاهی به سیره، شخصیت، کرامت و آموزههای اخلاقی و اجتماعی امام هشتم (ع) روانه آنتن میشود.
شبکه رادیویی گفتگو ویژه این ایام برنامه «سلسله موی دوست» را پخش میکند که این برنامه به بازخوانی ابعاد علمی، اخلاقی و معنوی سیره نبوی میپردازد. ارتباط زنده با مشهد مقدس، گفتگو با کارشناسان مذهبی، شاعران آئینی، خادمان حرم رضوی و بررسی آداب زیارت از بخشهای این ویژهبرنامه است.
برنامه «فراق نبی شهید بقیع» تدارک شبکه رادیویی ورزش است که ویژه رحلت حضرت رسول اکرم (ص) روانه آنتن میشود. همچنین برنامه «پناه پهلوانان» هم با هدف گسترش فرهنگ ناب رضوی و ترویج معارف اهل بیت (ع) در حوزه ورزش، مهمان مخاطبان خواهد بود.
«در سوگ مهر» با محوریت نگاه اقتصادی پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) روانه آنتن رادیو اقتصاد میشود. برنامه «مرثیه مهر» هم از دیگر تدارکات این شبکه ویژه این ایام است. این شبکه ویژه شهادت امام رضا (ع) برنامه «دروازه بهشت» را پخش میکند که روایتی متفاوت از پیوند مردم با حرم مطهر رضوی است.
برنامه «آئین صفر» تدارک رادیو نمایش ویژه ایام پایانی صفر است که با گویندگی فاطمه نیرومند و علیرضا تابان و هنرمندی شیرین روستایی روی آنتن میرود. در این برنامه کارشناسان مذهبی حضور دارند.
شبکه رادیویی صبا ویژه رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برنامه « نور بیانتها» را روانه آنتن میکند. همچنین برنامه «سفیر عشق» را به مناسبت شهادت امام رضا (ع) پخش میکند که به روایت زندگی، سیره، منش اخلاقی و آموزههای آن حضرت میپردازد.
ویژهبرنامه «حیات طیبه» از ۲۰ تا ۲۲ مرداد ماه، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ با نگاهی متفاوت به سیره عملی معصومین و نقش معنویت در ارتقای سلامت روان مخاطبان و با هدف بهره بردن از مفاهیم ارزشمند اخلاقی و معنوی در زندگی روزمره روی آنتن رادیو سلامت میرود.
شبکه رادیویی پیام ویژه این ایام برنامه «پیام آفتاب» را پخش میکند که به بررسی سیره نبوی، زندگینامه امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) میپردازد.
شبکه رادیویی آوا ویژه ایام پایانی صفر برنامههای مختلفی تدارک دیده است. این شبکه ویژه رحلت پیامبر (ص) برنامه «آوای مدینه»، ویژه شهادت امام حسن مجتبی «آوای غریبانه» و ویژه شهادت امام رضا (ع) برنامه «خورشید هشتم» را پخش میکند.
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