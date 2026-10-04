قاسم عزیززاده گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح در استان اظهار کرد: چهارشنبه‌های امام رضایی ویژه اصناف با هدف پیوند فعالیت‌های صنفی با فرهنگ رضوی و گسترش محبت و ارادت به حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) از فروردین‌ماه امسال در مازندران آغاز شده و با همراهی اصناف و خادمیاران در شهرستان‌های مختلف ادامه دارد.

وی افزود: شهرستان‌های سیمرغ، چالوس، قائمشهر، گلوگاه، بهشهر، نکا، ساری و نوشهر تاکنون میزبان برنامه‌های چهارشنبه‌های امام رضایی ویژه اصناف بوده‌اند و فعالان صنفی به‌ویژه قنادان با حضور در این برنامه‌ها، فضای کسب‌وکار خود را با نام و یاد امام رضا(ع) پیوند داده‌اند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران تصریح کرد: حضور اصناف در برنامه‌های فرهنگی و معنوی، جلوه‌ای از ارادت مردم مازندران به حضرت امام رضا(ع) است و می‌تواند زمینه ترویج فرهنگ خدمت، اخلاق حرفه‌ای و کسب روزی حلال را در محیط‌های صنفی فراهم کند.

عزیززاده گرجی گفت: این طرح با همکاری مسئولان کانون‌های خدمت رضوی، خادمیاران و اصناف شهرستان‌ها اجرا می‌شود و تلاش داریم با استمرار برنامه، مشارکت فعالان صنفی در سراسر استان افزایش یابد.

وی ادامه داد: حضور قنادان و دیگر فعالان صنفی در چهارشنبه‌های امام رضایی نشان می‌دهد فرهنگ رضوی می‌تواند در متن زندگی روزمره مردم و در محیط‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جریان داشته باشد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با قدردانی از مشارکت خادمیاران و اصناف اظهار کرد: از تمامی خادمیاران، مسئولان کانون‌های خدمت رضوی و اصناف شهرستان‌های مشارکت‌کننده که با عشق و اخلاص در اجرای این طرح همراهی کردند، قدردانی می‌کنیم.

عزیززاده گرجی خاطرنشان کرد: امیدواریم به برکت نام حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، این حرکت مؤمنانه در تمامی شهرستان‌های مازندران گسترش پیدا کند و فرهنگ رضوی در کنار کسب روزی حلال، بیش از پیش در بازار و محیط‌های کسب‌وکار استان طنین‌انداز شود.