به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم‌نامه صبح یکشنبه با هدف برگزاری رویداد بزرگ قصه‌گویی در استان سمنان با محوریت و رویکرد قصص قرآنی و مذهبی و همچنین موضوعات تبیینی برای کودکان و نوجوانان منعقد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در این مراسم، «جریان‌سازی و گفتمان‌سازی فرهنگی» را یکی از راهبردهای این تفاهم‌نامه عنوان کرد و گفت: تلاش داریم با نگاهی مشترک به مقوله قصه و در راستای مسئولیت اجتماعی، گام‌های اساسی‌تری در استان برداریم.

سیدرسول موسوی‌نژادیان با بیان اینکه جشنواره قصه‌گویی استان سمنان با رویکرد قصص قرآنی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی فرهنگی را دنبال می‌کند، افزود: یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های فرهنگی و معنوی جامعه، قرآن کریم است.

وی برگزاری مسابقات و رویدادهای فرهنگی را یکی از راه‌های آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن کریم دانست و تأکید کرد: با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قرار است رویداد بزرگ قصه‌گویی قرآنی به‌زودی در استان سمنان برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه کودک و نوجوان، گفت: کانون می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های موجود در این حوزه، کمک خوبی به برگزاری این جشنواره داشته و به غنای آن بیفزاید.

موسوی‌نژادیان همچنین از بهره‌گیری از ظرفیت شهرستان‌های استان سمنان برای میزبانی این رویداد خبر داد و گفت: در برگزاری این رویداد از ظرفیت‌های شهرستان‌های استان استفاده خواهد شد.