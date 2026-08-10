خبرنگاران را شریک توسعه اردبیل می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری، به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، ضمن تبریک این روز و قدردانی از زحمات یکساله فعالان این رسانه، خبرنگاران را از منصفترین و مصلحترین منتقدان دانست و اظهار کرد: اصحاب رسانهٔ استان و شهرستان اردبیل در سطح کشور زبانزد هستند و ما آنان را شریک خود در مسیر توسعه میدانیم.
وی با عذرخواهی بهدلیل کمبود فرصت برای دیدارهای بیشتر، ابراز امیدواری کرد که با عادیشدن شرایط، تعاملات گسترش یابد و از نگاه رسانهها برای ارتقای سرمایهٔ اجتماعی، نشاط و امیدآفرینی در جامعه بهره گرفته شود.
فرماندار اردبیل در ادامه به اقدامات زیرساختی شهرستان اشاره کرد و از آغاز عملیات اجرایی نزدیک به ۴۰۰ هکتار شهرک تخصصی در حوزههای شیلات، صنعت، فناوری، کشاورزی گلخانهای و لجستیک در هفتهٔ دولت خبر داد و گفت: «این پروژه با سرمایهگذاری دولتی و خصوصی، در نوع خود در اردبیل بینظیر است و جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.»
قلندری با اشاره به محدودیتهای اعتبارات عمرانی کشور، از آمادگی کامل برای جذب و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی خبر داد و افزود: اردبیل ظرفیتهای بینظیری دارد که با پیگیری مستمر، میتوان آنها را به فعل تبدیل کرد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطرهٔ شهدا، بهویژه شهید محمود صارمی (شهید خبرنگار)، برای همهٔ فعالان رسانهای آرزوی توفیق و پایمردی کرد.
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