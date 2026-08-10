از توانمندسازی سالمندان تا ساماندهی محلات و ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «سفیران حافظه» با هدف ارتقای سلامت شناختی و توانمندسازی سالمندان بالای ۶۰ سال در منطقه ۸ برگزار شد.

علی‌نیا، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸، با تأکید بر اهمیت سلامت جسمی، روانی و شناختی سالمندان گفت: آموزش و پیشگیری می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی این قشر داشته باشد.

در این کارگاه که در قالب پروژه «سرو» برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مشکلات شناختی مرتبط با آلزایمر و راهکارهای بهبود سبک زندگی آشنا شدند و عملکردهای شناختی آنان از جمله حافظه، زبان، توجه و تمرکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

تأکید اخ‌الصنایع بر نقش‌آفرینی محلات در مدیریت شهری

مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰، در نشست با رؤسای هیئت امنای محلات، بر استفاده از ظرفیت معتمدان و نمایندگان محلات برای شناسایی و پیگیری مسائل شهروندان تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت قرارگاه «ایران پیروز» در منطقه ۱۰، گفت: شناخت دقیق مسائل محلات و تصمیم‌گیری برای رفع آنها زمانی اثربخش است که بر پایه گفت‌وگوی مستقیم با مردم انجام شود.

اخ‌الصنایع همچنین از آغاز بازدیدهای هفتگی از محلات و سراهای محلات خبر داد و تأکید کرد مطالبات شهروندان باید تا رسیدن به نتیجه ملموس پیگیری شود.

اصلاح هندسی سه محور پرتردد در منطقه ۱۸

رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، از اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان انصاری، دوربرگردان بلوار شهیدان طارمی و میدان تولایی با هدف کاهش بار ترافیکی و سوانح رانندگی خبر داد.

وی گفت: عملیات اصلاح هندسی میدان انصاری با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال اجراست و با بهره‌برداری از بخشی از پل روگذر بلوار شهیدان قربانخانی، تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منشعب از بلوار مدائن و بازار آهن و یراق‌آلات شادآباد تسهیل خواهد شد.

به گفته شهردار منطقه ۱۸، دوربرگردان بلوار شهیدان طارمی و میدان تولایی نیز به‌زودی برای اجرای عملیات اصلاح هندسی با محدودیت‌های ترافیکی مواجه خواهند شد.