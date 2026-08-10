آغاز معاینات پزشکی متقاضیان حج

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر جنگجو، معاون مرکز پزشکی حج و زیارت اظهار کرد: تاکنون از مجموع ۶۴ هزار و ۷۰۰ متقاضی معرفیشده به مرکز پزشکی حج و زیارت، بیشاز هشت هزار و ۴۶۴ نفر برای انجام معاینات مراجعه کردهاند که از این تعداد، استطاعت پزشکی ۶ هزار و ۸۹۲ نفر تأیید شده، ۲۱ نفر عدم استطاعت پزشکی داشتهاند و سایر افراد معاینه شده نیز در حال انجام آزمایشها، بررسیها و مشاورههای پزشکی هستند.
وی با تأکید بر اینکه پیامک مربوط به انجام معاینات پزشکی برای متقاضیان ارسال شده است، افزود: لینک و اطلاعات مراکز و پزشکان معاینه نیز در اختیار متقاضیان قرار گرفته و افراد میتوانند برای انجام فرآیند معاینات به پزشکان معرفیشده مراجعه کنند؛ بنابراین از نظر اطلاعرسانی، شرایط لازم برای آغاز مراجعه فراهم شده است.
جنگجو ادامه داد: برای تسریع در روند معاینات، حدود ۳۰۰ پزشک در استانها و شهرستانهای سراسر کشور اختصاص یافتهاند و ظرفیت پزشکان در مقایسه با نیاز موجود، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ به نحوی که تقریباً به ازای هر ۳۰۰ متقاضی، یک پزشک در نظر گرفته شده و این ظرفیت حدود دو برابر ظرفیت پزشکان اعزامی حج می باشد.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر اینکه متقاضیان باید در اسرع وقت برای انجام معاینات اقدام کنند، گفت: آغاز زودتر فرآیند ثبت تقاضای حج و معاینات پزشکی به معنای وجود فرصت بیشتر برای تعلل نیست. متقاضیان باید توجه داشته باشند که هر فرد پس از مراجعه به پزشک معاین، باید ادامه فرآیند معاینات خود را نیز با همان پزشک انجام دهد. همچنین متقاضیان تأییدشده بر اساس نتایج بررسیها در دستهبندیهای سبز، زرد و قرمز قرار میگیرند و ادامه مراحل حج بر مبنای این فرآیند انجام خواهد شد؛ بنابراین تأخیر در مراجعه میتواند مراحل بعدی اعزام را با مشکل مواجه کند.
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