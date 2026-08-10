به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد ماه) در آیین افتتاحیه همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، اظهار کرد: نباید هر کسی بتواند در جایگاه قانون‌گذاری بنشیند. باید شرایط لازم برای آنکه فردی بتواند نماینده مجلس شود، وجود داشته باشد، چرا که نمایندگان مجلس باید قانون‌گذاری کنند و باید واجد شرایط لازم برای این کار باشند.

وی متذکر شد: ما در مقطعی گفتیم که قوانین مجلس بررسی و پالایش و تنقیح قوانین انجام شود. رهبر شهید انقلاب اسلامی هم در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام بر موضوع تنقیح قوانین تاکید زیادی کردند. اگر تنقیح قوانین به خوبی انجام شود، شاید ۵۰ درصد قوانین کان لم یکن شود.



وی متذکر شد: در همین مجلس فعلی، تاکنون دولت پزشکیان چندین لایحه ارائه داده است، اما آنچنان مفاد آن در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تغییر کرده است که دولت خواستار پس گرفتن لایحه خود شده است. نباید مجلس لوایح دولت را تا این اندازه تغییر دهد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی را به هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند، اما این موضوع معمولا خوشایند برخی از نمایندگان مجلس نیست و می گویند که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان دوم شده است. این درحالی است که باید مصوبات از لحاظ تطبیق با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری بررسی شود.



باهنر گفت: ما در برخی از ساختارها ایراد داریم. بسیاری از کشورها دو مجلس عوام و خواص دارند. نمایندگان مجلس ما واقعا دلسوز هستند، اما ۸۰ درصد وقت آنان صرف رفع مشکلات ارباب رجوع و مسائل حوزه انتخابیه می‌شود. ما به مجلس عوام نیاز داریم که به حل مشکلات مردم بپردازد، اما از سوی دیگر باید یک مجلسی هم داشته باشیم که صرفا مراقب منافع ملی کشور باشد.